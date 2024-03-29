Во Львовской области работает ПВО

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львовской области ночью 29 марта работает система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

"Еще несколько вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве Львовской области! Курс – Стрыйский район. Не выходите из укрытий к отбою", - написал Козицкий.

По словам главы Львовской ОВА, зафиксированы вражеские ударные беспилотники в воздушном пространстве области.

Воздушные Силы сообщали об ударном беспилотнике во Львовской области.

Атаки российских войск по Украине

Ранее мы писали об взрывах в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Также россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненый.

К слову, Воздушные Силы сообщили о взлете бомбардировщика Ту-95МС в России. Это носитель крылатых ракет, которые составляют угрозу всей Украине.

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