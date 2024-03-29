Россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области: есть раненый

Российские войска ночью 29 марта атаковали Каменский район в Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В результате последней вражеской атаки, есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии", - написал Лысак. Также глава Днепропетровской ОВА заявил, что целями врага являются объекты критической инфраструктуры и люди. "Основная цель врага – наши люди и объекты жизнеобеспечения", - заявил Сергей Лысак.