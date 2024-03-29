Россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области: есть раненый
Российские войска ночью 29 марта атаковали Каменский район в Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В результате последней вражеской атаки, есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии", - написал Лысак.
Также глава Днепропетровской ОВА заявил, что целями врага являются объекты критической инфраструктуры и люди.
"Основная цель врага – наши люди и объекты жизнеобеспечения", - заявил Сергей Лысак.
Атака россиян по Днепропетровской области
Ночью 29 марта, российские войска атаковали Днепропетровскую область. Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников.
Сообщалось, что после вражеского удара в некоторых районах Каменского Днепропетровской области пропал свет.
Позже стало известно, что россияне атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области.
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