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Польша поднимала в воздух самолеты на фоне ночной ракетной атаки РФ по Украине

Польша, Четверг 21 марта 2024 09:57
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Польша поднимала в воздух самолеты на фоне ночной ракетной атаки РФ по Украине Фото: ВС Польши подняло авиацию на фоне ракетной атаки РФ по Украине (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Польша подняла боевую авиацию во время ракетного удара российской армии по территории Украины в ночь на 21 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Польши в Twitter.

"Оперативное командование Республики Польша наблюдает сегодня ночью интенсивную активность дальней авиации Российской Федерации, связанную с нанесением воздушных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", - говорится в сообщении.

В связи с этим командование ВС Польши активизировало все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства, в то же время МО Польши постоянно отслеживает ситуацию.

"Предупреждаем, что польская и союзническая авиация была активизирована, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", - добавили в вооруженных силах Польши.

Атака РФ в ночь на 21 марта

Россия в ночь на 21 марта атаковала Украину ракетами, под ударом был Киев. Оккупанты выпустили 31 ракету - 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, ракеты "Искандер-М" и "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.

Однако в Киеве из-за падения обломков сбитых ракет были повреждения, вспыхнули пожары. В частности, в столице были повреждены дома, детсад и автомобили.

Также известно, что из-за вражеского удара пострадали более 10 человек, среди них ребенок.

Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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