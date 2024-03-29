В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пуски "Кинжалов" и крылатых ракет

Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (GettyImages)

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Пуск крылатых ракет с Ту-95МС и "Кинжалов" с МИГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил и карту воздушных тревог.

Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС "Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили Воздушные Силы. Сейчас защитники предупреждают об опасности. "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Предварительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - написали Воздушные Силы. Обновлено 04:53. Воздушные Силы сообщили об взлете трех "МИГ-31К" - носителей "Кинжалов". "Взлет 3-х МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - написали в Воздушных Силах. Обновлено 04:55 Воздушные Силы сообщают о пуске "Кинжалов". Обновлено 05:00 По сообщениям Воздушных Сил, угроза баллистики с Крыма. Карта воздушных тревог на данный момент: Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)