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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пуски "Кинжалов" и крылатых ракет

Пятница 29 марта 2024 03:53
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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пуски "Кинжалов" и крылатых ракет Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Пуск крылатых ракет с Ту-95МС и "Кинжалов" с МИГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил и карту воздушных тревог.

Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС

"Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили Воздушные Силы.

Сейчас защитники предупреждают об опасности.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Предварительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - написали Воздушные Силы.

Обновлено 04:53.

Воздушные Силы сообщили об взлете трех "МИГ-31К" - носителей "Кинжалов".

"Взлет 3-х МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - написали в Воздушных Силах.

Обновлено 04:55

Воздушные Силы сообщают о пуске "Кинжалов".

Обновлено 05:00

По сообщениям Воздушных Сил, угроза баллистики с Крыма.

Карта воздушных тревог на данный момент:

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: пуски &quot;Кинжалов&quot; и крылатых ракет

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атаки российских войск по Украине

Ранее мы сообщали об работе ПВО во Львовской области. В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

Также взрывы были в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Ночью 29 марта россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненый.

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