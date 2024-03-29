В Хмельницкой области прозвучали взрывы
Фото: В Хмельницкой области прозвучали взрывы (Павло Петров)
В Хмельницкой области ночью 29 марта прозвучали взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильне Хмельницкий.
Ранее Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников для области.
"Хмельницкая область - угроза ударных беспилотников", - сообщили защитники,
Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
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