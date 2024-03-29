ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницкой области прозвучали взрывы

Пятница 29 марта 2024 01:51
UA EN RU
В Хмельницкой области прозвучали взрывы Фото: В Хмельницкой области прозвучали взрывы (Павло Петров)
Автор: Владислав Прийменко

В Хмельницкой области ночью 29 марта прозвучали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильне Хмельницкий.

Ранее Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников для области.

"Хмельницкая область - угроза ударных беспилотников", - сообщили защитники,

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

В Хмельницкой области прозвучали взрывыФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область Взрывы Дрони
NEWS
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
DAILY
Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"