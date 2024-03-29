В Хмельницкой области прозвучали взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильне Хмельницкий.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников для области.

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