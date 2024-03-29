Польща підняла авіацію через ракетну атаку по Україні

Це вже не перше підняття авіації у Польщі. Літаки злітали 21 березня під час російського ракетного удару територією України

Ракетна атака російських військ по Україні

Вночі 29 березня російські війська запустили крилаті ракети та "Кинджали" територією України. По всій країні оголошено повітряну тривогу.

Раніше ми повідомляли про роботу ППО у Львівській області. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Також вибухи були у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Вночі 29 березня росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.