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Польща підняла авіацію через ракетну атаку по Україні

Фото: Польща підняла авіацію через ракетну атаку по Україні (wikipedia.org)
Автор: Владислав Прийменко

Польські військові повідомили про зліт авіації через ракетну атаку по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування Польщі у соцмережі Twitter.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, що розташовані на території України. Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені", - повідомили військові.

За повідомленнями військових, це може призвести до підвищення шуму.

"Зверніть увагу, що польські та союзні літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - повідомили у командуванні.

Це вже не перше підняття авіації у Польщі. Літаки злітали 21 березня під час російського ракетного удару територією України

Ракетна атака російських військ по Україні

Вночі 29 березня російські війська запустили крилаті ракети та "Кинджали" територією України. По всій країні оголошено повітряну тривогу.

Раніше ми повідомляли про роботу ППО у Львівській області. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Також вибухи були у Хмельницькій області. Повітряні Сили повідомили про загрозу дронів.

Вночі 29 березня росіяни атакували Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті є поранений.

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ПольщаВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакетна атака