Польша подняла авиацию из-за массированного обстрела Украины

Военно-воздушные силы Польши и стран союзников по НАТО подняли в воздух авиацию из-за масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

Отмечается, что в ночь с 4 на 5 октября 2025 года Российская Федерация снова нанесла удары по объектам, расположенным на территории Украины.

С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства, Оперативное командование Вооруженных сил Республики Польша ввело все необходимые процедуры.

"В воздушном пространстве активно действуют польские и союзнические самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения приведены в состояние высокой боевой готовности", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, граничащих с зоной потенциальной угрозы.

Оперативное командование Вооруженных сил РП продолжает отслеживать текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию