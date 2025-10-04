РФ запустила дроны в направлении Украины: где риск ударов

Вечерняя атака 4 октября началась около 21:00. Первые дроны двигались через Черниговскую, а также Харьковскую и Полтавскую области.

В 23:01 военные сообщили о движении группы БпЛА в направлении Полтавы.

Также беспилотники двигались в Херсонской области мимо Верхнего Рогачика курсом на Никополь.

По данным мониторинговых каналов, на данный момент в воздушном пространстве Украины находятся около 60 ударных дронов.

В 23:23 вражеские цели двигались в Полтавской области курсом на Кременчуг, Новые Санжары, Диканьку, Полтаву, а также в Черниговской области на Чернигов, Нежин и Семеновку.

Обновлено 00:00

Российские "Шахеды" двигаются в Днепропетровской области курсом на Днепр, Кривой Рог и Каменское.

По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины находятся около 90 российских ударных дронов.

БпЛА движутся в направлении Киевской, Полтавской и Кировоградской областей.

В 00:12 новые группы ударных БпЛА двигались через Херсонскую область, держат курс на Снигиревку (Николаевская область).

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 00:20 в воздушном пространстве Украины находились около 100 "Шахедов".

По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог Украины выглядела так: