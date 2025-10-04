ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ запустила дроны в направлении Украины: где риск ударов

Украина, Суббота 04 октября 2025 23:20
UA EN RU
РФ запустила дроны в направлении Украины: где риск ударов Фото: Украину атакуют российские беспилотники "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные атакуют Украину беспилотниками "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.

Вечерняя атака 4 октября началась около 21:00. Первые дроны двигались через Черниговскую, а также Харьковскую и Полтавскую области.

В 23:01 военные сообщили о движении группы БпЛА в направлении Полтавы.

Также беспилотники двигались в Херсонской области мимо Верхнего Рогачика курсом на Никополь.

По данным мониторинговых каналов, на данный момент в воздушном пространстве Украины находятся около 60 ударных дронов.

В 23:23 вражеские цели двигались в Полтавской области курсом на Кременчуг, Новые Санжары, Диканьку, Полтаву, а также в Черниговской области на Чернигов, Нежин и Семеновку.

Обновлено 00:00

Российские "Шахеды" двигаются в Днепропетровской области курсом на Днепр, Кривой Рог и Каменское.

По данным мониторинговых пабликов, в воздушном пространстве Украины находятся около 90 российских ударных дронов.

БпЛА движутся в направлении Киевской, Полтавской и Кировоградской областей.

В 00:12 новые группы ударных БпЛА двигались через Херсонскую область, держат курс на Снигиревку (Николаевская область).

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 00:20 в воздушном пространстве Украины находились около 100 "Шахедов".

По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

РФ запустила дроны в направлении Украины: где риск ударов

Воздушные удары россиян

Российские военные террористы продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Наибольшие удары в последние дни зафиксированы в Черниговской и Сумской областях.

Днем 4 октября агрессор умышленно атаковал дронами пассажирский поезд Шостка-Киев. Есть пострадавшие среди пассажиров, среди которых - дети, также погиб 71-летний мужчина.

После обстрела Шостка и Шосткинская община остались без электроэнергии, газа и воды. А "Укрзализныця" отменила рейсы ряда поездов.

Прошлой ночью агрессор четвертый день подряд атаковал объекты энергетики в Черниговской области. Около 50 тысяч абонентов остались без электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным