Произошли вероятные пуски ракет с бомбардировщиков Ту-95МС
Российская стратегическая авиация, вероятно, запустила крылатые ракеты в направлении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса!", - говорится в сообщении в 04:25.
В настоящий момент (04:42) воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Ту-95 (код НАТО Bear, "Медведь") - советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-е годы.
Самолет создан как ответ на американский стратегический бомбардировщик Convair B-36 "Peacemaker".
Ту-95 стал одним из символов "Холодной войны" и изначально проектировался для поражения важных стратегических целей в глубине вражеской территории при любой погоде и в любое время суток.
В барабанной установке размещается шесть крылатых ракет Х-55 или Х-555.
В модернизованной версии Ту-95МСМ, боевые возможности были значительно улучшены - на подкрыльевых пилонах появилась возможность подвешивать еще восемь ракет Х-101.
Таким образом, сумарно Ту-95МС способен запускать до 18 ракет за один раз.
Ночная атака РФ 5 октября
В ночь на воскресенье, 5 октября, армия России массированно атакует Украину ударными дронами "Шахед" и крылатыми ракетами "Калибр" с Черного моря.
Накануне вечером агрессор запустил по Украине более 100 беспилотников.
В 3:40 ночи состоялись пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
В Запорожье в результате ударов "Шахедами" и управляемыми авиабомбами повреждены жилые дома и предприятие, наблюдаются перебои со светом и водой, есть раненые и один человек погиб.