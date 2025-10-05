ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Произошли вероятные пуски ракет с бомбардировщиков Ту-95МС

Россия, Воскресенье 05 октября 2025 04:30
UA EN RU
Произошли вероятные пуски ракет с бомбардировщиков Ту-95МС Фото: стратегическая авиация РФ предположительно запустила ракеты по Украине (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Российская стратегическая авиация, вероятно, запустила крылатые ракеты в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса!", - говорится в сообщении в 04:25.

В настоящий момент (04:42) воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Ту-95 (код НАТО Bear, "Медведь") - советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-е годы.

Самолет создан как ответ на американский стратегический бомбардировщик Convair B-36 "Peacemaker".

Ту-95 стал одним из символов "Холодной войны" и изначально проектировался для поражения важных стратегических целей в глубине вражеской территории при любой погоде и в любое время суток.

В барабанной установке размещается шесть крылатых ракет Х-55 или Х-555.

В модернизованной версии Ту-95МСМ, боевые возможности были значительно улучшены - на подкрыльевых пилонах появилась возможность подвешивать еще восемь ракет Х-101.

Таким образом, сумарно Ту-95МС способен запускать до 18 ракет за один раз.

Ночная атака РФ 5 октября

В ночь на воскресенье, 5 октября, армия России массированно атакует Украину ударными дронами "Шахед" и крылатыми ракетами "Калибр" с Черного моря.

Накануне вечером агрессор запустил по Украине более 100 беспилотников.

В 3:40 ночи состоялись пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

В Запорожье в результате ударов "Шахедами" и управляемыми авиабомбами повреждены жилые дома и предприятие, наблюдаются перебои со светом и водой, есть раненые и один человек погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ту-95 Война в Украине Ракетная атака
Новости
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным