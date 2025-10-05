КАБы, "Шахеды" и крылатые ракеты: главное о массированном ударе РФ по Украине

Россияне в ночь на воскресенье, 5 октября, снова совершают комбинированный удар по Украине. В некоторых городах раздавались мощные взрывы и, к сожалению, есть информация о последствиях.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночном ударе.

Главное:

россияне ночью атаковали "Шахедами" и КАБами, ближе к утру залетели "Калибры", а после ракеты из стратегической авиации РФ;

под ударами были как минимум Киев, Одесса, Запорожье и Львов;

большинство дронов летят на запад Украины.

Чем били россияне

Дроны

По данным Воздушных сил, враг начал запускать дроны по Украине примерно в 21:20 вечера субботы, 4 октября. Впоследствии их количество количество увеличивалось и потом была информация уже о целых группах беспилотников.

По состоянию на 04:50 вражеские дроны до сих пор фиксируются. Взрывы из-за дроновой атаки были слышны как минимум во Львове, Киеве, Одессе, Запорожье и Хмельницкой области.

В Воздушных силах ВСУ информировали, что по состоянию на 04:02 в воздушном пространстве Украины были десятки беспилотников. И большинство из них двигались именно в направлении западных областей.

КАБы

Под ударом КАБов этой ночью был город Запорожье. Это произошло примерно после 2 часов ночи, когда город параллельно атаковали еще и дроны. По словам главы ОВА Ивана Федорова, враг нанес не менее 10 ударов по городу.

Крылатые ракеты

Ночью мониторинговые каналы написали, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Кроме того, враг вывел в Черное море носители крылатых ракет типа "Калибр".

Впоследствии Воздушные силы ВСУ подтвердили, что в небе находится несколько бортов Ту-95, а также российские оккупанты осуществили пуски "Калибров". Сейчас ракеты кораблей уже в воздушном пространстве Украины и летят на запад, относительно ракет с Ту-95 - они, судя по всему, тоже появятся. По крайней мере вероятные пуски были зафиксированы.

Первые последствия массированной атаки

По состоянию на 5 утра известно о последствиях атаки по Запорожью.

Запорожье. По городу нанесен комбинированный удар. Враг попал в дома, произошли пожары, зафиксировано возгорание на территории местного предприятия. В городе сейчас перебои с водой и светом. В результате атаки пострадали по меньшей мере 6 человек, один человек погиб.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.