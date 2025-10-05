ua en ru
В Украине масштабная тревога: россияне запустили "Калибры"

Черное море, Воскресенье 05 октября 2025 03:40
В Украине масштабная тревога: россияне запустили "Калибры" Фото: россияне запустили крылатые ракеты из Черного моря (скрин с YouTube)
Автор: Валерий Савицкий

Произошел пуск российскими военными крылатых ракет "Калибр". В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Предположительно пуски "Калибров" из акватории Черного моря!", - сообщили военные в 03:34.

По данным мониторинговых каналов, враг вывел в Черное море три ракетоносителя, суммарный залп составляет 24 ракет типа "Калибр".

С 04:04 воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Обновлено 04:04

Ракеты летят через Херсонскую область курсом на Николаевскую область курсом на город Вознесенск.

В 04:13 военные сообщили о движении ракеты через Вознесенский район на Одесскую область.

В 04:19 ракеты продолжают движение в Винницкую область, а также еще одна группа ракет через Николаевскую область.

По данным мониторинговых каналов, в воздухе фиксируется 7 ракет.

В 04:29 "Калибры" фиксировались на юге Винницкой области.

В 04:36 крылатые ракеты двигались на границе Винницкой и Хмельницкой областей курсом на запад.

В 04:42 ракеты через Хмельницкую область двигались в Тернопольскую область.

В 04:47 "Калибры" двигались мимо Черткова в направлении Коломыи.

Обновлено 05:05

Крылатые ракеты "Калибр" движутся на Ивано-Франковск.

Ракеты "Калибр"

"Калибр" - семейство крылатых ракет, созданное в Опытно-конструкторском бюро-8 (НПО "Новатор") в России (СССР).

Эти ракеты происходят от двух проектов: стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10, разработанной в 1975-1984 годах с боевым радиусом около 2500 км, и от конкурса противокорабельных комплексов "Альфа" (Опытно-конструкторская работа, ОКР "Бирюза").

По данным ГУР Минобороны Украины, в мае 2024 года, общий объем производства 3М-14 "Калибр" оценивали в 270 единиц в год и ориентировочно 30-40 ракет в месяц.

Некоторые модификации семейства ракет могут переносить ядерную боевую часть.

Комбинированная атака на Украину 5 октября

В ночь с 4 на 5 октября российские террористы снова массированно обстреливают большинство областей Украины.

С вечера субботы, враг запустил более сотни ударных дронов "Шахед". На большей территории страны объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Около 02:30 ночи в Одессе, Киеве и Запорожье прогремели взрывы.

По Запорожью россияне ударили не менее 10 "Шахедами" и управляемыми авиабомбами (КАБами). В городе повреждено промышленное предприятие и зафиксированы перебои с поставками электроэнергии и воды.

Кроме того, агрессор поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, они движутся к пусковым рубежам в районе российского города Энгельс.

Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
