ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Польща підняла авіацію через масований обстріл України

Республіка Польща, Неділя 05 жовтня 2025 05:34
UA EN RU
Польща підняла авіацію через масований обстріл України Фото: Польща підняла військову авіацію (wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО підняли в повітря авіацію через масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

Зазначається, що в ніч із 4 на 5 жовтня 2025 року Російська Федерація знову завдала ударів по об’єктах, розташованих на території України.

З метою гарантування безпеки польського повітряного простору, Оперативне командування Збройних сил Республіки Польща запровадило всі необхідні процедури.

"У повітряному просторі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційного спостереження приведені у стан найвищої бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

В командуванні зазначили, що ці дії мають превентивний характер та спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору і захист громадян, особливо в районах, що межують із зоною потенційної загрози.

Оперативне командування Збройних сил РП продовжує відстежувати поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування

Масований обстріл України

В ніч з 4 на 5 жовтня російська армія вчинила комбіновану ракетно-дронову атаку на Україну.

З вечора суботи, агресор запустив у напрямку країни більше сотні дронів "Шахед".

Близько 03:30 ночі відбулися пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

О 04:25 ворог імовірно запустив крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Детально про черговий масований обстріл росіянами України, читайте в матеріалі "КАБи, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар РФ по Україні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна Росії проти України Атака дронів Ракетна атака
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим