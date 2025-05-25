Польша с союзниками подняли военную авиацию из-за массированного удара РФ по Украине

Польша вместе со странами-союзниками этой ночью, 25 мая, подняла в воздух военные самолеты из-за российской комбинированной атаки на Украину. Кроме того, наготове наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter- аккаунт (X) Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В заявлении польского военного ведомства отмечается, что "в связи с атакой Российской Федерации, которая осуществляет удары по объектам, расположенным на территории Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве".

Как отмечает польская сторона, такие действия происходят "в соответствии с действующими процедурами".

Так, добавили в оперативном командовании Польши, оперативный командир "задействовал все имеющиеся силы и ресурсы, которые были в его распоряжении, очередные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности".

"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, находящимися под угрозой исчезновения", - рассказали польские военные.

Также отмечается, что Оперативное командование ВС Польши "следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию".