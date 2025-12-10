Полиция задержала мужчину, который напал на группу ТЦК во Львовской области, - источники

Правоохранительные органы задержали мужчину, который 9 декабря совершил нападение на группу оповещения территориального центра комплектования во Львовской области и ранил одного из сотрудников ТЦК.

Источники подтвердили задержание нападавшего, который ранил одного из сотрудников ТЦК. Но каких-либо подробностей пока что не предоставляли. Неизвестно, задержали ли его в той же области, где мужчина совершил нападение на группу оповещения.

Напомним, что 9 декабря Оперативное командование "Запад" сообщило, что во Львовской области во время проведения мероприятий оповещения гражданин совершил нападение на группу оповещения местного территориального центра комплектования, ранив одного из сотрудников.

Инцидент произошел меньше, чем через неделю после того, как во Львове мужчина напал на сотрудников ТЦК во время выполнения служебных обязанностей. Во время нападения 4 декабря один из сотрудников группы оповещения центра комплектования был ранен ножом и скончался в больнице. Нападавшего задержали на следующий день, он заявил, что якобы действовал в состоянии аффекта и "ничего не помнит".

А в Деснянском районе Киева 16 ноября произошла стычка с участием работников территориального центра комплектования, которая закончилась стрельбой. В ТЦК заявляют о якобы нападении на своего работника.