Конфликт возле ТЦК в Киеве закончился стрельбой: что известно

В Деснянском районе Киева 16 ноября произошла стычка с участием работников территориального центра комплектования, которая закончилась стрельбой. В ТЦК заявляют о нападении на своего работника.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП .

Что произошло

В соцсетях появилось видео, на котором военнослужащий бьет авто гражданского, после чего раздались выстрелы. По предварительным данным, один из работников ТЦК повредил авто 22-летнего мужчины, а другой открыл огонь в его сторону.

В ТЦК заявили, что неустановленное лицо напало на военнослужащего во время мобилизационных мероприятий. Из-за эмоциональной реакции военный нанес удары по автомобилю нападавшего. Для прекращения дальнейшего нападения другой военнослужащий произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю.

Дело передали в полицию

На место инцидента вызвали полицию и следственно-оперативную группу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и дают ей правовую оценку. Продолжаются следственные действия.

В ТЦК призвали граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации и напомнили о работе горячих линий для обращений: