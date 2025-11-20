ua en ru
Конфликт возле ТЦК в Киеве закончился стрельбой: что известно

Четверг 20 ноября 2025 15:42
UA EN RU
Конфликт возле ТЦК в Киеве закончился стрельбой: что известно Фото: В Киеве произошел конфликт возле ТЦК (facebook.com/KyivMTCK)
Автор: Татьяна Веремеева

В Деснянском районе Киева 16 ноября произошла стычка с участием работников территориального центра комплектования, которая закончилась стрельбой. В ТЦК заявляют о нападении на своего работника.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

Что произошло

В соцсетях появилось видео, на котором военнослужащий бьет авто гражданского, после чего раздались выстрелы. По предварительным данным, один из работников ТЦК повредил авто 22-летнего мужчины, а другой открыл огонь в его сторону.

В ТЦК заявили, что неустановленное лицо напало на военнослужащего во время мобилизационных мероприятий. Из-за эмоциональной реакции военный нанес удары по автомобилю нападавшего. Для прекращения дальнейшего нападения другой военнослужащий произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю.

Дело передали в полицию

На место инцидента вызвали полицию и следственно-оперативную группу. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и дают ей правовую оценку. Продолжаются следственные действия.

В ТЦК призвали граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации и напомнили о работе горячих линий для обращений:

  • Командование Сухопутных войск - 0800301937;
  • Киевский городской ТЦК и СП - 0660337817.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 7 ноября в Днепре мужчина, которого доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, нанес себе телесные повреждения в уборной после получения заключения ВВК. Ему оказали помощь и госпитализировали.

На следующий день в Тернополе с пятого этажа здания областного ТЦК выпал военнообязанный мужчина. В центре заявляют, что он был в состоянии опьянения и пытался спуститься из окна, связав одежду. Пострадавшего госпитализировали, полиция выясняет обстоятельства.

Киев ТЦК Мобилизация в Украине
Новости
