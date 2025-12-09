Во Львовской области второй раз за неделю напали на ТЦК: есть раненый

Во Львовской области во время проведения мероприятий оповещения гражданин совершил нападение на группу сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). В результате нападения один из сотрудников был ранен, ведется расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

По данным ОК "Запад", 9 декабря во Львовской области произошел "очередной случай дерзкой агрессии" - гражданин Украины мобилизационного возраста, по версии ТЦК, совершил нападение на группу оповещения и нанес травмы одному из сотрудников центра комплектования предметом, похожим на кухонный инструмент типа "топор-молоток".

"Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят следственные действия. Это нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове", - сказано в сообщении.

В ОК "Запад" подчеркнули, что фиксируют опасную тенденцию - агрессия против ТЦК перестает быть единичными случаями и "превращается в тревожную тенденцию". В обоих инцидентах с нападением граждане, по версии ОК "Запад", "сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности, применили физическое насилие" - что несет прямую угрозу для сотрудников ТЦК и полиции.

"Формирование негативного отношения к ТЦК и СП, нормализация уклонения, мемы о "злоупотреблении мобилизацией", дискредитация военных, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация стали обыденностью в соцсетях и частных разговорах", - отметили в командовании.

В ОК "Запад" добавили, что информационное воздействие создает среду, в которой агрессия против ТЦК "воспринимается отдельными гражданами как оправданная или даже "героическая". Там призвали граждан быть ответственными и соблюдать законные требования полиции и ТЦК.

"Любая агрессия против представителей сил обороны является уголовным преступлением с неотвратимой правовой ответственностью. Во время войны внутренняя агрессия в отношении военных неприемлема", - добавили в сообщении.