В Одессе мужчины избили работников ТЦК и перевернули служебный микроавтобус: что известно

Сегодня утром, 30 октября, в переулке Базовом в Одессе произошел конфликт между грузчиками складских баз и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Инцидент перерос в драку на перекрестке с улицей Базовой, в результате чего грузчики перевернули служебный микроавтобус военных. Из-за этого проезд по улице Базовой затруднен.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что нападение на военнослужащих было групповым и сопровождалось применением физической силы, слезоточивого газа и дубинок. В результате столкновения пострадали работники центра и служебный автомобиль.

"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям", - отметили в ТЦК и СП.

Правоохранители уже проводят неотложные следственные действия, в частности на основе записей с боди-камер военных, чтобы установить всех причастных к правонарушению.