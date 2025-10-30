ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Одессе мужчины избили работников ТЦК и перевернули служебный микроавтобус: что известно

Четверг 30 октября 2025 12:18
UA EN RU
В Одессе мужчины избили работников ТЦК и перевернули служебный микроавтобус: что известно Фото: В Одессе произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК (omr.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня утром, 30 октября, в переулке Базовом в Одессе произошел конфликт между грузчиками складских баз и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу рынка "7-й километр" и Одесский областной ТЦК и СП.

Инцидент перерос в драку на перекрестке с улицей Базовой, в результате чего грузчики перевернули служебный микроавтобус военных. Из-за этого проезд по улице Базовой затруднен.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что нападение на военнослужащих было групповым и сопровождалось применением физической силы, слезоточивого газа и дубинок. В результате столкновения пострадали работники центра и служебный автомобиль.

"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям", - отметили в ТЦК и СП.

Правоохранители уже проводят неотложные следственные действия, в частности на основе записей с боди-камер военных, чтобы установить всех причастных к правонарушению.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе пьяный полицейский угрожал оружием работникам территориального центра комплектования и разбил окно служебного авто. Инцидент произошел 27 октября, злоумышленника задержали, оружие изъяли, на него составили админпротокол. ГБР открыла уголовное производство, ТЦК проводит собственную проверку.

Также мы рассказывали, что в селе Княжичи Броварского района во время проверки военно-учетных документов местные жители вступили в конфликт с полицейскими и военными. Женщина ударила полицейского по голове, он травмирован, ее задержали. Открыто уголовное производство, руководство полиции проверяет правомерность действий правоохранителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ТЦК
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине