Во Львове напали на сотрудников ТЦК, один погиб

Во Львове мужчина напал на сотрудников ТЦК во время выполнения служебных обязанностей. Один военнослужащий был ранен ножом и скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

Как рассказали в ОК "Запад", 3 декабря во Львове, во время выполнения служебных обязанностей группа мобильного оповещения Галицко-Франковского РТЦК и СП столкнулась с агрессией гражданина.

В командовании сообщили, что мужчина отказался представиться и не предъявил документов.

"Вел себя вызывающе и провокационно, а также не реагировал на законные требования правоохранителей. Действия группы были зафиксированы на видеорегистраторы, осуществлялись в пределах служебных полномочий и в сопровождении правоохранителей", - рассказали в ОК "Запад".

Раненый военнослужащий был ветераном, который принимал участие в боевых действиях в АТО. Мужчину госпитализировали с критическим повреждением бедренной артерии. Несмотря на реанимационные мероприятия, военнослужащий скончался на утро 4 декабря.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, 30-летнего мужчину, которого подозревают в нападении - задержали. А на месте происшествия изъяли нож, которым нанесены ранения.

Прокуроры начали уголовное производство по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения лицу в связи с его служебной деятельностью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.