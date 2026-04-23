Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Полиция не справится с мобилизацией в одиночку, - Выговский

09:51 23.04.2026 Чт
2 мин
Война не все спишет, уверен глава Нацполиции
Елена Чупровская, Ростислав Шаправский, Юлия Акимова
Фото: глава Нацполиции Иван Выговский (facebook com UA National Police)

Национальная полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные функции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Читайте также: Блокпостов ТЦК стало больше. Могут ли там задерживать и как вести себя при проверках

Согласно публичной информации, Минобороны готовит реформу мобилизации, где ключевая роль отведена Нацполу. В то же время предполагается увеличение полномочий по розыску военнообязанных.

Почему полиция не может это делать сама

По словам Выговского, есть как минимум две причины. Во-первых - большой некомплект личного состава НПУ. Во-вторых - у полицейских уже появилось немало новых функций из-за полномасштабного вторжения.

О репутации и работе после войны

Глава Нацпола также объяснил, почему в полиции выступают против привлечения к мобилизационным мероприятиям вместе с ТЦК и СП.

"Есть такое выражение "война все спишет", но не для полиции. Мы всегда в поле зрения людей, и всегда боролись за высокий уровень репутации. И именно нам после окончания войны и дальше работать с населением", - Выговский.

Напомним, недавно Кабинет министров обновил порядок получения отсрочки от мобилизации. В частности, изменения касаются лиц, которые обращаются через территориальные центры комплектования.

Тем временем, по данным РБК-Украина, в Кремле рассматривают как минимум три сценария дальнейших действий относительно войны в Украине - в зависимости от развития ситуации на фронте и переговорных процессов.

Больше по теме:
Национальная полицияМобилизация в Украине