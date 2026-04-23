Полиция не справится с мобилизацией в одиночку, - Выговский

Национальная полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные функции.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Согласно публичной информации, Минобороны готовит реформу мобилизации, где ключевая роль отведена Нацполу. В то же время предполагается увеличение полномочий по розыску военнообязанных.
По словам Выговского, есть как минимум две причины. Во-первых - большой некомплект личного состава НПУ. Во-вторых - у полицейских уже появилось немало новых функций из-за полномасштабного вторжения.
Глава Нацпола также объяснил, почему в полиции выступают против привлечения к мобилизационным мероприятиям вместе с ТЦК и СП.
"Есть такое выражение "война все спишет", но не для полиции. Мы всегда в поле зрения людей, и всегда боролись за высокий уровень репутации. И именно нам после окончания войны и дальше работать с населением", - Выговский.
