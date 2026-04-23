Поліція не впорається з мобілізацією наодинці, - Вигівський

Національна поліція не здатна самостійно взяти на себе мобілізаційні функції.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський.
Згідно з публічною інформацією, Міноборони готує реформу мобілізації, де ключова роль відведена Нацполу. Водночас передбачається збільшення повноважень щодо розшуку військовозобов’язаних.
За словами Вигівського, є щонайменше дві причини. По-перше - великий некомплект особового складу НПУ. По-друге - у поліцейських уже з'явилось чимало нових функцій через повномасштабне вторгнення.
Голова Нацполу також пояснив, чому у поліції виступають проти залучення до мобілізаційних заходів разом з ТЦК та СП.
"Є такий вислів "війна все спише", але не для поліції. Ми завжди у полі зору людей, і завжди боролись за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни і далі працювати з населенням", - Вигівський.
