Поліція не впорається з мобілізацією наодинці, - Вигівський

Згідно з публічною інформацією, Міноборони готує реформу мобілізації, де ключова роль відведена Нацполу. Водночас передбачається збільшення повноважень щодо розшуку військовозобов’язаних.

Чому поліція не може це робити сама

За словами Вигівського, є щонайменше дві причини. По-перше - великий некомплект особового складу НПУ. По-друге - у поліцейських уже з'явилось чимало нових функцій через повномасштабне вторгнення.

Про репутацію та роботу після війни

Голова Нацполу також пояснив, чому у поліції виступають проти залучення до мобілізаційних заходів разом з ТЦК та СП.

"Є такий вислів "війна все спише", але не для поліції. Ми завжди у полі зору людей, і завжди боролись за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни і далі працювати з населенням", - Вигівський.