UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Поліція не впорається з мобілізацією наодинці, - Вигівський

09:51 23.04.2026 Чт
2 хв
Війна не все спише, впевнений голова Нацполіції
Олена Чупровська, Ростислав Шаправський, Юлія Акимова
Фото: голова Нацполіції Іван Вигівський (facebook com UA National Police)

Національна поліція не здатна самостійно взяти на себе мобілізаційні функції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Блокпостів ТЦК стало більше. Чи можуть там затримувати і як поводитися при перевірках

Згідно з публічною інформацією, Міноборони готує реформу мобілізації, де ключова роль відведена Нацполу. Водночас передбачається збільшення повноважень щодо розшуку військовозобов’язаних.

Чому поліція не може це робити сама

За словами Вигівського, є щонайменше дві причини. По-перше - великий некомплект особового складу НПУ. По-друге - у поліцейських уже з'явилось чимало нових функцій через повномасштабне вторгнення.

Про репутацію та роботу після війни

Голова Нацполу також пояснив, чому у поліції виступають проти залучення до мобілізаційних заходів разом з ТЦК та СП.

"Є такий вислів "війна все спише", але не для поліції. Ми завжди у полі зору людей, і завжди боролись за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни і далі працювати з населенням", - Вигівський.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів оновив порядок отримання відстрочки від мобілізації. Зокрема, зміни стосуються осіб, які звертаються через територіальні центри комплектування.

Тим часом, за даними РБК-Україна, у Кремлі розглядають щонайменше три сценарії подальших дій щодо війни в Україні - залежно від розвитку ситуації на фронті та переговорних процесів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
