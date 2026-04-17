Отсрочка больше не через ТЦК: Кабмин обновил правила мобилизации и увольнения со службы
Кабинет министров внес изменения в правила мобилизации, откорректировав процесс подачи документов на отсрочку и условия службы для молодых контрактников. Нововведения утверждены постановлением от 8 апреля № 467.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Постановление Кабмина.
Главное:
- Подача через ЦНАУ: отныне заявления на отсрочку (кроме забронированных и спецслужб) подаются через Центры предоставления админуслуг, а не непосредственно в ТЦК.
- Годовой контракт для молодежи: украинцы в возрасте 18-25 лет могут служить по контракту 1 год, после чего получают право на увольнение в запас и 12 месяцев отсрочки.
- Разграничение обязанностей: ТЦК больше не оформляют отсрочки для должностных лиц, работников СБУ, разведки и лиц, забронированных органами власти.
- Процедура: для оформления отсрочки после контракта или через ЦНАУ необходимо подать заявление, копию паспорта, ИНН и документы, подтверждающие право на освобождение или отсрочку.
Новый механизм подачи заявлений
Отныне военнообязанные (кроме забронированных и работников спецслужб) должны подавать заявления на отсрочку через ЦНАП. Заявление пишется на имя председателя комиссии ТЦК.
- Что указать: паспортные данные, идентификационный код и основания для получения отсрочки.
- Цель: разгрузка служащих и уменьшение коррупционных рисков.
Краткосрочные контракты для молодежи
Граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут добровольно заключить контракт с ВСУ сроком на один год. После его завершения предусмотрено:
- Увольнение в запас.
- Отсрочку от призыва на 12 месяцев. Для ее получения необходимо лично обратиться в ТЦК с заявлением, приложив копию контракта и приказ об увольнении.
Изменение полномочий ТЦК
Правительство исключило из обязанностей территориальных центров оформление отсрочек для определенных категорий. ТЦК больше не оформляют отсрочки для:
- забронированных органами власти;
- должностных лиц и руководителей определенных госинститутов;
- сотрудников СБУ и разведывательных органов.
