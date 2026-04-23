ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Полиция не справится с мобилизацией в одиночку, - Выговский

09:51 23.04.2026 Чт
2 мин
Война не все спишет, уверен глава Нацполиции
Елена Чупровская, Ростислав Шаправский, Юлия Акимова
Полиция не справится с мобилизацией в одиночку, - Выговский Фото: глава Нацполиции Иван Выговский (facebook com UA National Police)

Национальная полиция не способна самостоятельно взять на себя мобилизационные функции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Читайте также: Блокпостов ТЦК стало больше. Могут ли там задерживать и как вести себя при проверках

Согласно публичной информации, Минобороны готовит реформу мобилизации, где ключевая роль отведена Нацполу. В то же время предполагается увеличение полномочий по розыску военнообязанных.

Почему полиция не может это делать сама

По словам Выговского, есть как минимум две причины. Во-первых - большой некомплект личного состава НПУ. Во-вторых - у полицейских уже появилось немало новых функций из-за полномасштабного вторжения.

О репутации и работе после войны

Глава Нацпола также объяснил, почему в полиции выступают против привлечения к мобилизационным мероприятиям вместе с ТЦК и СП.

"Есть такое выражение "война все спишет", но не для полиции. Мы всегда в поле зрения людей, и всегда боролись за высокий уровень репутации. И именно нам после окончания войны и дальше работать с населением", - Выговский.

Напомним, недавно Кабинет министров обновил порядок получения отсрочки от мобилизации. В частности, изменения касаются лиц, которые обращаются через территориальные центры комплектования.

Тем временем, по данным РБК-Украина, в Кремле рассматривают как минимум три сценария дальнейших действий относительно войны в Украине - в зависимости от развития ситуации на фронте и переговорных процессов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальная полиция Мобилизация в Украине
Новости
Резкое ухудшение: как изменят погоду сегодня атмосферные фронты
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским