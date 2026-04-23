ua en ru
Чт, 23 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Поліція не впорається з мобілізацією наодинці, - Вигівський

09:51 23.04.2026 Чт
2 хв
Війна не все спише, впевнений голова Нацполіції
Олена Чупровська, Ростислав Шаправський, Юлія Акимова
Поліція не впорається з мобілізацією наодинці, - Вигівський Фото: голова Нацполіції Іван Вигівський (facebook com UA National Police)

Національна поліція не здатна самостійно взяти на себе мобілізаційні функції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Читайте також: Блокпостів ТЦК стало більше. Чи можуть там затримувати і як поводитися при перевірках

Згідно з публічною інформацією, Міноборони готує реформу мобілізації, де ключова роль відведена Нацполу. Водночас передбачається збільшення повноважень щодо розшуку військовозобов’язаних.

Чому поліція не може це робити сама

За словами Вигівського, є щонайменше дві причини. По-перше - великий некомплект особового складу НПУ. По-друге - у поліцейських уже з'явилось чимало нових функцій через повномасштабне вторгнення.

Про репутацію та роботу після війни

Голова Нацполу також пояснив, чому у поліції виступають проти залучення до мобілізаційних заходів разом з ТЦК та СП.

"Є такий вислів "війна все спише", але не для поліції. Ми завжди у полі зору людей, і завжди боролись за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни і далі працювати з населенням", - Вигівський.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів оновив порядок отримання відстрочки від мобілізації. Зокрема, зміни стосуються осіб, які звертаються через територіальні центри комплектування.

Тим часом, за даними РБК-Україна, у Кремлі розглядають щонайменше три сценарії подальших дій щодо війни в Україні - залежно від розвитку ситуації на фронті та переговорних процесів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національна поліція Мобілізація в Україні
Новини
Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти
Різке погіршення: як змінять погоду сьогодні атмосферні фронти
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським