Полиция вышла на след убийцы Парубия, - источники

Суббота 30 августа 2025 14:28
Полиция вышла на след убийцы Парубия, - источники
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

Полиция вышла на след убийцы народного депутата Андрея Парубия, которого неизвестный мужчина расстрелял сегодня, 30 августа, около 12 часов дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Полиция вышла на след убийцы Парубия", - сообщают источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Убийство Парубия во Львове

По данным полиции, сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Впоследствии стало известно, что погибший - известный общественный и политический деятель, народный депутат Андрей Парубий. Известно, что убийца был в образе курьера.

Впоследствии стало известно, что во Львове после убийства народного депутата Андрея Парубия введена спецоперация "Сирена", начато досудебное расследование.

Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей по убийству Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы.

Подробнее о гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кем был Андрей Парубий, и как он начал политическую карьеру - читайте в материале РБК-Украина.

Андрей Парубий Львов
