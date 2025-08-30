ua en ru
Поліція вийшла на слід вбивці Парубія, - джерела

Субота 30 серпня 2025 14:28
Поліція війшла на слід вбивці Парубія, - джерела
Автор: Константин Широкун

Поліція вийшла на слід вбивці народного депутата Андрія Парубія, якого невідомий чоловік розстріляв сьогодні, 30 серпня, близько 12 години дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

"Поліція вийшла на слід вбивці Парубія", - повідомляють джерела РБК-Україна у правоохоронних органах.

Вбивство Парубія у Львові

За даними поліції, сьогодні, близько опівдня, на 102 надійшло повідомлення про стрілянину в Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Згодом стало відомо, що загиблий – відомий громадський та політичний діяч, народний депутат Андрій Парубій. Відомо, що вбивця був у образі кур'єра.

Згодом стало відомо, що у Львові після вбивства народного депутата Андрія Парубія введено спецоперацію "Сирена", розпочато досудове розслідування.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський вже заслухав доповідь правоохоронців щодо вбивства Парубія та наголосив, що залучені всі можливі сили для пошуку вбивці.

Детальніше про загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Ким був Андрій Парубій, та як він розпочав політичну кар'єру – читайте у матеріалі РБК-Україна.

