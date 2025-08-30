Кем был Андрей Парубий: главные сведения об убитом политике

Сегодня во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

РБК-Украина рассказывает, что известно о политике.

Андрей Владимирович Парубий - украинский политик, общественный деятель и военный, который родился 31 января 1971 года в Червонограде Львовской области.

Он получил высшее образование во Львовском университете, где изучал историю, а позже - политологию в аспирантуре Львовской политехники.

Парубий начал свою политическую деятельность в 1990-х годах, став членом Социал-национальной партии Украины. В 2004 году он присоединился к партии "Наша Украина", а впоследствии - к "Фронту перемен" Арсения Яценюка и "Батькивщине".

Уже в 2014 году стал одним из основателей партии "Народный фронт" и был избран народным депутатом Верховной Рады.

В феврале 2014 года, после начала Революции Достоинства, Парубий был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он активно способствовал созданию Национальной гвардии Украины, объединив отряды самообороны Майдана и "Правого сектора".

После отставки с должности секретаря СНБО в августе 2014 года, он вернулся к парламентской деятельности.

С 2016 по 2019 год Андрей Парубий занимал должность председателя Верховной Рады Украины. После этого он продолжал работать народным депутатом, избранным от партии "Европейская Солидарность".

Награды Парубия

Андрей Парубий был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени за весомый личный вклад в развитие конституционных основ украинской государственности, а также орденом "За заслуги" III степени за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Он также был отмечен почетной грамотой президента Украины

Кроме этого, Парубий был почетным гражданином города Червонограда и получил награду от МВД Украины - пистолет "Форт-17-05" в марте 2014 года. В 2019 году получил крест Святого Андрея Первозванного от Константинопольской православной церкви.

Андрей Парубий оставил значительный след в истории современной Украины, в частности в сфере национальной безопасности, парламентаризма и общественной активности.