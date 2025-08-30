ua en ru
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент

Львов, Суббота 30 августа 2025 13:22
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент Фото: Андрей Парубий (facebook.com/stanislav.cepurko)
Автор: Ирина Гамерская

Андрея Парубия застрелили во Львове 30 августа. На месте работают правоохранители, стрелка разыскивают.

Все что известно об убийстве Парубия во Львове - в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • Парубия застрелили, он умер до приезда медиков
  • Правоохранители обнаружили 7 гильз
  • Стрелок был в виде курьера.

Парубия застрелили: обстоятельства происшествия

Правоохранители сообщили о стрельбе во Франковском районе Львова, в результате которой погиб известный общественный и политический деятель 1971 года рождения.

По данным источников РБК-Украина речь об Андрее Парубие. Впоследствии глава Львовской ОГА Максим Козицкий также подтвердил, что погибший - Парубий, он умер на месте до приезда медиков.

Кто убил Парубия: что известно о стрелке

Как отметили в Нацполиции, правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. По данным источников РБК-Украина, стрелок был в виде курьера, а на месте происшествия обнаружено 7 гильз.

Зеленский отреагировал на убийство Парубия

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили первые известные детали убийства Парубия.

"Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - написал президент.

Первые реакции на убийство Парубия

Руслан Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Андрея Парубия. Он напомнил, что Андрей Парубий с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины.

"От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память", - резюмировал Руслан Стефанчук.

Виталий Кличко

"Шокирующее и дерзкое убийство политического деятеля во Львове. Среди дня, в городе, большим количеством выстрелов убили экс-спикера ВР, действующего народного депутата от ЕС Андрея Парубия", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, все правоохранительные органы должны доказать обществу, что способны эффективно работать. Оперативно установить личности убийцы и заказчиков, расследовать все обстоятельства и мотивы этого ужасного расстрела.

Дмитрий Лубинец

"Выражаю искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти бывшего председателя Верховной Рады Украины, народного депутата Украины нескольких созывов Андрея Парубия", - подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, Парубий был неравнодушным к своей стране, своему народу. Андрей Парубий останется в истории Украины.

Кто такой Андрей Парубий

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде (сейчас Шептицкий) Львовской области. Окончил исторический факультет Львовского университета (историк, преподаватель истории) и аспирантуру Львовской политехники (политология и социология).

Парубий начинал политическую карьеру во Львове, был депутатом городского и областного советов. С 2007 по 2012 - народный депутат Украины VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". В феврале 2012 вышел из партии "Наша Украина", а впоследствии вступил в партию "Фронт Змин".

С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины VII созыва от ВО "Батькивщина".

Был активным участником Революции Достоинства, был фактическим комендантом и руководителем палаточного городка Евромайдана и руководителем отрядов Самообороны Майдана.

В марте 2014 года Парубий был назначен на должность секретаря СНБО. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году избран народным депутатом Украины по партийному списку от Народного фронта.

В декабре того же года Парубий был избран первым заместителем председателя Верховной Рады, а в апреле 2016 года он стал председателем парламента.

На выборах в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Европейская Солидарность".

При подготовке материала использовалась информация из соцсетей Нацполиции, президента Украины, представителей органов власти и эксклюзивные комментарии от источников РБК-Украина в правоохранительных органах.

