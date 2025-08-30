Зеленский подтвердил гибель Парубия: привлечены все силы для поиска убийцы

Украинский президент Владимир Зеленский выслушал доклад правоохранителей по убийству бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.

По словам президента, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили ему о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. "Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - подчеркнул Зеленский.