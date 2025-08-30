ua en ru
Зеленский подтвердил гибель Парубия: привлечены все силы для поиска убийцы

Украина, Суббота 30 августа 2025 12:56
Зеленский подтвердил гибель Парубия: привлечены все силы для поиска убийцы Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский выслушал доклад правоохранителей по убийству бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.

По словам президента, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили ему о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове.

"Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким. Все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы", - подчеркнул Зеленский.

Убийство Парубия во Львове

Предварительно известно, что на месте происшествия прозвучало несколько выстрелов.

В Национальной полиции подтвердили факт преступления и отметили, что речь идет об убийстве. Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и его местонахождения.

По словам очевидцев, вероятный нападающий передвигался с сумкой для доставки еды. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы, обстоятельства выясняются.

Подробнее о гибели бывшего председателя Верховной Рады, можно узнать в материале РБК-Украина.

