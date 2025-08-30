ua en ru
Убийство Парубия: во Львове объявили спецоперацию "Сирена"

Суббота 30 августа 2025 14:09
Убийство Парубия: во Львове объявили спецоперацию "Сирена" Фото: во Львове объявили спецоперацию "Сирена" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Во Львове после убийства народного депутата Андрея Парубия введена спецоперация "Сирена", начато досудебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

"По предварительным данным, сегодня, 30 августа, во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте. Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Сообщается, что на месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Установление личности нападавшего и обстоятельств преступления продолжается. Старшим группы прокуроров определен руководитель Львовской областной прокуратуры.

Убийство Парубия во Львове

Сегодня около обеда во Львове был убит народный депутат Андрей Парубий. Известно, что убийца был в образе курьера.

Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский уже заслушал доклад правоохранителей по убийству Парубия и отметил, что привлечены все возможные силы для поиска убийцы.

Подробнее о гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, можно узнать в материале РБК-Украина.

