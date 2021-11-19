Поліція запобігла замаху на міністра, а Саакашвілі перевели в реанімацію: новини за 18 листопада

Поліція запобігла замаху на міністра Романа Лещенка, нардепу Гео Леросу обрали запобіжний захід, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні. Докладніше про те, що сталося у четвер, 18 листопада – в матеріалі РБК-Україна.

Поліція запобігла замаху на міністра уряду України

В четвер, 18 листопада, стало відомо, що поліція запобігла замах на міністра Романа Лещенка. Зокрема, вона ввела до схеми підставного кілера.

За даними слідства, замовником і організатором замаху виявився громадянин США, який для вирішення спірних питань у бізнесі із залученням довіреної особи підшукав кілера, якому передав частину коштів у сумі 20 000 доларів. Їх затримали на передачі завдатку. За словами самого міністра, цей замах не має відношення до його державної служби. Подробиці – в матеріалі РБК-Україні.

Нардепу Гео Леросу обрали запобіжний захід

Печерський суд обрав запобіжний захід народному депутату Гео Леросу. Водночас суддя не задовольнив прохання прокурора відправити його під цілодобовий домашній арешт. Суд обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці. Також народного депутата зобов’язали здати закордонний паспорт.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що через хуліганство у стінах Верховної ради Леросу вручили першу підозру й на наступний день - другу. Під час свого виступу в парламенті депутат показав непристойний жест президенту України Володимиру Зеленському.

Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились

В Україні розширились "червона" та "жовта" зони карантину. Найжорсткіші обмеження діють у Києві та 18 областях.

Зазначимо, у KSE назвали 4 області, які можуть залишити "червону" зону першими. Це Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області.

Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну

США і Європа стурбовані можливістю прямої агресії Росії проти України вже цієї зими. Водночас українські силовики та військові експерти не спостерігають критичних змін у ситуації біля наших кордонів. Чому західні партнери говорять про підготовку Кремля до масштабної війни і наскільки вона реальна – в матеріалі РБК-Україна.

Проти батьків 16-річного підозрюваного в ДТП в Харкові відкрили справу

До кримінальної відповідальності можуть притягнути батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського. Він є фігурантом смертельної ДТП на проспекті Гагаріна. Про це заявив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України за допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають права керувати, й по статті 166 - невиконання батьками їх обов'язків, що потягло тяжкі наслідки", - сказав Чубенко.

У Хмельницькій області горів житловий будинок, загинули четверо дітей

У селі Медисівка (Хмельницька область) спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. Внаслідок чого загинули чотири дитини. Про це повідомляє ДСНС.

"17 листопада 20:33 у с. Медисівка Хмельницького району в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа в наслідок якої загинуло 4 дітей (2015-2021 р.н)", - йдеться в повідомленні.

Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні

Колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні. Він знаходиться у свідомості, його стан - стабільний.

Раніше після зустрічі з адвокатом Саакашвілі втратив свідомість, і його на ношах винесли з кімнати побачень.

На позачерговому засіданні Ради зайнялася система голосування (відео)

На позачерговому засіданні Верховної ради зайнявся пульт для голосування. Пожежу оперативно загасили.

Задимився і почав плавитися пульт голосування у нардепа Артема Нагаєвського. Його колега Єгор Чернєв оперативно загасив його вогнегасником. Через пожежу з пультом та низьку явку позачергове засідання з фінансових питань було достроково закрито.

Американський актор и режисер Шонн Пенн побував на Донбасі (фото)

Шонн Пенн прилетів в Україну, щоб зняти документальний фільм про події на Майдані. Оскароносний американський актор і режисер вже встиг відвідати в Києві Алею Героїв Небесної Сотні, а тепер також побував на Донбасі.

Крім того, Шонн Пенн зміг поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які захищають українські землі. Детальніше про враження актора та режисера та фото – в матеріалі Styler.

В Україні оголошено штормове попередження

Погода в Україні в п'ятницю, 19 листопада, буде несприятлива. Очікується мокрий сніг з дощем, сильні дощі, вітер і низька температура.

Оголошено штормове попередження. За інформацією УкрГідрометцентру, 19 листопада у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).