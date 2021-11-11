Нардепу Гео Леросу вручили підозру

Народному депутату повідомлено про підозру за хуліганство у стінах Верховної ради. Він, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Джерело видання у правоохоронних органах повідомило, що мова йде про народного депутата Гео Лероса.

Як зазначили у прес-службі ДБР, 4 листопада Лерос показав непристойнй жест вищим посадовим осібам держави.

"У цих діях депутата чітко простежується мета обранця - створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи. Депутат при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступі під час обговорення кандидатури члена уряду", - йдеться у повідомленні.

Сам Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, що йому вручають підозру.

У чому підозрюють нардепа

Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Що грозить Леросу

Санкція статті передбачає покарання у вигляд штрафу до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Що сталось в Раді

Народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському. Віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко впевнений, що регламентний комітет має відсторонити нардепа Гео Лероса від 5 засідань Ради. Втім, рішення за комітетом.