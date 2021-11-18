ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

На позачерговому засіданні Ради зайнялася система голосування

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 листопада 2021 17:06
На позачерговому засіданні Ради зайнялася система голосування Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На позачерговому засіданні Верховної ради зайнявся пульт для голосування. Пожежу оперативно загасили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали нардепів Олександра Качури та Ярослава Железняка.

За словами Качури, задимився і почав плавитися пульт голосування у нардепа Артема Нагаєвського. Його колега Єгор Чернєв оперативно загасив його вогнегасником.

Відео інциденту також опублікував Ярослав Железняк.

За його словами, через пожежу з пультом та низьку явку позачергове засідання з фінансових питань було достроково закрито.

Нагадаємо, у березні 2021 року спалахнув пульт для голосування нардепа від "Голосу" Лесі Василенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Верховна рада
NEWS
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
Розстріл Майдану. Суд дозволив допит по відеозв'язку втікачів-беркутівців
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну