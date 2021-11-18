На позачерговому засіданні Ради зайнялася система голосування
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
На позачерговому засіданні Верховної ради зайнявся пульт для голосування. Пожежу оперативно загасили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали нардепів Олександра Качури та Ярослава Железняка.
За словами Качури, задимився і почав плавитися пульт голосування у нардепа Артема Нагаєвського. Його колега Єгор Чернєв оперативно загасив його вогнегасником.
Відео інциденту також опублікував Ярослав Железняк.
За його словами, через пожежу з пультом та низьку явку позачергове засідання з фінансових питань було достроково закрито.
Нагадаємо, у березні 2021 року спалахнув пульт для голосування нардепа від "Голосу" Лесі Василенко.