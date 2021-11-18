Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні. Він знаходиться у свідомості, його стан - стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Грузія".

"Він (Саакашвілі - ред.) лежить в реанімації, і там чергує реаніматолог", - розповіла виданню лікар-реаніматолог. За її словами, втрата свідомості у експрезидента була короткостроковою, але при цьому у нього підскочив тиск і погіршилися глікемічні показники. Після реанімаційних дій стан Саакашвілі стабільний, він знаходиться у свідомості і контактує з оточуючими.