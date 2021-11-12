ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Нардепу Гео Леросу вручили другу підозру

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 15:15
Нардепу Гео Леросу вручили другу підозру Фото: народний депутат Гео Лерос (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Олег Черниш

Народному депутату України повідомлено про підозру в умисному невиконанні судового рішення. Мова йде про ч. 1 ст. 382 КК України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що підозру вручили нардепу Гео Леросу.

Як повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора, про правопорушення повідомив державний виконавець. За даними слідства, народний депутат умисно не виконав постанову Київського апеляційного суду. Парламентаря зобов’язали спростувати, поширену на сторінці у Facebook недостовірну інформацію стосовно громадянина.

"Підозрюваний усвідомлював обов’язковість виконання рішення, а також мав реальну можливість виконати вимоги суду в повному обсязі, однак не зробив цього", - йдеться у повідомленні.

Про який пост у Facebook йде мова

Сам Гео Лерос написав на своїй сторінці у Facebook, що йому вручили підозру за декілька годин до судового засідання щодо обрання запобіжного заходу.

"Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді", - повідомив він.

За його словами, мова йде про пост про Дениса Єрмака, брата голови Офісу президента. Він зазначив, що жодного повідомлення про спростування інформації про цей пост він неотримував від державних органів.

Нардепу Гео Леросу вручили другу підозру

Нагадаємо, вчора Гео Леросу вручили підозру за хуліганство у стінах Верховної ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту
Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення