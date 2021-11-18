Нардепу Гео Леросу обрали запобіжний захід
Фото: Гео Лерос народний депутат України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Печерський суд обрав запобіжний захід народному депутату Гео Леросу. Водночас суддя не задовольнив прохання прокурора відправити його під цілодобовий домашній арешт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Печерського суду.
Суд обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на два місяці. Також народного депутата зобов’язали здати закордонний паспорт.
Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт, втім суддя відхилив прохання.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Леросу вручили підозру через хуліганство у стінах Верховної ради. Під час свого виступу в парламенті депутат показав непристойний жест президенту України Володимиру Зеленському.