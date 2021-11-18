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Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 09:05
Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились Фото: в Україні розширились "червона" та "жовта" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні розширились "червона" та "жовта" зони карантину. Найжорсткіші обмеження діють у Києві та 18 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: &quot;жовта&quot; та &quot;червона&quot; зони розширились

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 18 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська
  18. Черкаська,
  19. Вінницька.

Зазначимо, у KSE назвали 4 області, які можуть залишити "червону" зону першими. Це Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 5 регіонів:

  1. Полтавська,
  2. Харківська,
  3. Закарпатська.

"Жовта" зона

В цій зоні тепер:

  1. Тернопільська,
  2. Кіровоградська,
  3. Чернівецька області.
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Карантин
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Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились
Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились
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