Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились
Фото: в Україні розширились "червона" та "жовта" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні розширились "червона" та "жовта" зони карантину. Найжорсткіші обмеження діють у Києві та 18 областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 18 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
Зазначимо, у KSE назвали 4 області, які можуть залишити "червону" зону першими. Це Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області.
"Помаранчева" зона
У цій зоні 5 регіонів:
- Полтавська,
- Харківська,
- Закарпатська.
"Жовта" зона
В цій зоні тепер:
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Чернівецька області.