У Хмельницькій області горів житловий будинок, загинули четверо дітей
Фото: у Хмельницькій області горів житловий будинок (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
У селі Медисівка (Хмельницька область) спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. Внаслідок чого загинули чотири дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"17 листопада 20:33 у с. Медисівка Хмельницького району в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа в наслідок якої загинуло 4 дітей (2015-2021 р.н)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили рятувальники, пожежу вдалося загасити місцевим жителям до приїзду співробітників ДСНС.
"Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки. На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС у Хмельницькій області", - додають у повідомленні.
Про причини займання поки не повідомляється.