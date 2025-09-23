Politico пишет о намерении Зеленского идти на второй срок: откуда слухи и правда ли это
Politico написало, что президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о планах "участвовать в любых выборах, которые состоятся после завершения войны". Однако на самом деле вопрос выборов не обсуждался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico и собственные источники.
Так, президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил о намерении идти на второй срок во время встречи со "Слугами народа" на прошлой неделе. Об этом написало Politico со ссылкой на неназванных нардепов, которые были на встрече.
Говорили они с представителями западного СМИ "на условиях анонимности из-за опасения вызвать гнев президента".
Вместе с тем, источники РБК-Украина, которые также были на встрече с президентом, такие слухи опровергают. По их словам, тема баллотирования Зеленского на следующих выборах вообще не поднималась на встрече.
Подробнее о том, что на самом деле обсуждалось на встрече Зеленского с депутатами, а также текущем настроении в парламенте и СН - читайте в материале РБК-Украина "Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа".
Выборы и война
Стоит отметить, что украинское законодательство запрещает проведение выборов в период военного положения. Опросы свидетельствуют, что большинство граждан также не поддерживает идею выборов во время войны.
Напомним, что во время встречи с журналистами 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что избирательная тема не должна раскалывать общество во время войны.
"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д.", - сказал он.
Ранее глава государства также подчеркивал, для проведения выборов в Украине нужно всеобъемлющее прекращение огня - на поле боя, в небе, на море.
Добавим, в интервью РБК-Украина глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечал, что Украина готовится к выборам после завершения военного положения. По его словам, они будут уникальные.