Politico пишет о намерении Зеленского идти на второй срок: откуда слухи и правда ли это

Politico написало, что президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" заявил о планах "участвовать в любых выборах, которые состоятся после завершения войны". Однако на самом деле вопрос выборов не обсуждался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico и собственные источники.

Так, президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил о намерении идти на второй срок во время встречи со "Слугами народа" на прошлой неделе. Об этом написало Politico со ссылкой на неназванных нардепов, которые были на встрече.

Говорили они с представителями западного СМИ "на условиях анонимности из-за опасения вызвать гнев президента".

Вместе с тем, источники РБК-Украина, которые также были на встрече с президентом, такие слухи опровергают. По их словам, тема баллотирования Зеленского на следующих выборах вообще не поднималась на встрече.

Подробнее о том, что на самом деле обсуждалось на встрече Зеленского с депутатами, а также текущем настроении в парламенте и СН - читайте в материале РБК-Украина "Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа".