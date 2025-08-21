ua en ru
Зеленский высказался о выборах в Украине

Украина, Четверг 21 августа 2025 10:07
Зеленский высказался о выборах в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Обсуждение темы выборов ничего не дает Украине. Политических дискуссий не должно быть во время войны.

Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Был бы доволен, если бы выборы уже состоялись"

Глава государства подчеркнул, что избирательная тема не должна раскалывать общество во время войны.

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д.", - сказал Зеленский.

Главный приоритет - завершение войны

Президент подчеркнул, что первоочередной задачей для него остается завершение войны, а не внутренние политические дискуссии.

"Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", - заявил он.

Выборы во время войны

Напомним, данные опроса Центра Разумкова в марте 2025 года свидетельствуют, что только 22% украинцев положительно относятся к проведению президентских или парламентских выборов до завершения войны. Большинство опрошенных (66%) относятся к этому негативно.

Данные опросов свидетельствуют, что Зеленский сохраняет высокую поддержку украинцев. Однако его основной конкурент, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, имеет более высокий рейтинг.

Президентская партия"Слуга народа" существенно потеряла доверие граждан и сможет претендовать на значительно более скромный результат, чем в 2019 году. Сейчас она сформировала монобольшинство и контролирует Верховную Раду. Поэтому все рычаги власти сосредоточены у президента, хотя по Конституции Украина парламентско-президентское государство.

Напомним, избирательные комиссии Великобритании и Украины подписали соглашение о сотрудничестве. Ожидается, что Киев получит помощь в планировании будущих послевоенных выборов.

