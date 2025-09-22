Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"

О том, как прошла встреча "слуг народа" с президентом Зеленским, настроениях в парламенте, отношениях Рады с Кабмином, бунте экс-ОПЗЖ и неопределенно далеких выборах – читайте в материале журналистов РБК-Украина Милана Лелича и Ульяны Безпалько.

Главное:

Помогла ли встреча Зеленского с фракцией СН загладить текущие конфликты?

Сколько голосов реально имеют "слуги" и чем недовольны экс-ОПЗЖшники?

Как в Раде относятся к Кабмину Юлии Свириденко?

Обсуждается ли в парламенте тема будущих выборов?

"Если задача парламента – продержаться столько, сколько потребуется, то такие встречи этой задаче помогают, как минимум – не мешают", – говорит РБК-Украина один из главных парламентских "слуг народа". Речь о встрече депутатов от СН с президентом Владимиром Зеленским, состоявшейся 16 сентября.

Провести такое мероприятие нардепам обещали еще в разгар летнего кризиса с попыткой ограничить независимость НАБУ и САП. Тогда депутаты сперва приняли скандальные правки, а спустя считанные дни откатили их же назад – и в массе своей "слуги" решили, что их обманули, да еще и сделали крайними во всей этой истории.

Тогда шли разговоры даже о том, что номинальное монобольшинство вообще может посыпаться – ряд депутатов заявляли, что после такой "подставы" вообще перестанут голосовать или ходит в Раду, а то и просто сложат мандаты.

Впрочем, по итогу коллапса не случилось – с началом новой сессии парламент сохранил свою функциональность.

Тем не менее, повод для серьезного разговора с президентом никуда не исчез, но организация встречи затянулась на без малого пару месяцев. "Момент для встречи прошел, упал накал, откровенность, которая была тогда", – говорит РБК-Украина один из членов фракции.

В итоге, представившимся шансом перезагрузить отношения парламента с президентом – еще и в условиях, когда им придется сосуществовать еще неизвестное количество времени – так и не воспользовались.

Что "слуги" спрашивали у Зеленского

Несмотря на то, что последняя встреча фракции СН с Зеленским в таком формате состоялась еще зимой 2024 года, такого уж ажиотажа среди "слуг" она не вызвала. По оценкам всех собеседников издания, из списочного состава в 230 человек в Офис президента пришли 150-160 депутатов.

Конечно, стоит отминусовать "внутреннюю оппозицию" из группы Дмитрия Разумкова, тех, кто был в командировках или заболел, или отсутствовал по другим уважительным причинам.

Тем не менее, поначалу депутатов собралось так мало, что организаторам из руководства СН даже пришлось просить депутатов сесть кучно и в первые ряды, чтобы зал не выглядел слишком пустым. Помимо президента Зеленского, в президию сели глава парламента Руслан Стефанчук, его первый заместитель Александр Корниенко, а также глава ОП Андрей Ермак (который, по словам собеседников, выглядел крайне озабоченным), а также премьер Юлия Свириденко (которая напротив, была воодушевленной и как обычно принесла с собой многочисленные папки).

"Низкая явка, вероятней всего, была из-за того, что ни все понимали, зачем идти. В отличие от прошлых встреч, когда президент просто выступил и на этом все, на этой он слышал вопросы депутатов и отвечал на них. Если бы о таком формате встречи депутатов предупредили заранее, думаю, и пришло б гораздо больше людей", – рассуждает один из представителей СН.

Зеленский действительно попрекнул присутствующих низкой явкой и перешел к формату вопрос-ответ. Но вот качество этих самых вопросов, по словам различных собеседников РБК-Украина, само по себе вызывало вопросы: они были или не по адресу, или на одну и ту же, уже обсужденную тему. Или просто выглядели, мягко говоря, не совсем адекватными историческому моменту – например, глава комитета соцполитики Галина Третьякова подняла вопрос о необходимости легализации секс-индустрии в Украине.

Конечно, поднимали депутаты и традиционную для себя тему – конфликтов с местными главами администраций в своих регионах. И Зеленский, как рассказали РБК-Украина, на следующий день после встречи дал поручение разобраться с этим профильному замглавы ОП Виктору Миките. Впрочем, попытки решать противостояние по линии мажоритарщики/главы ВГА были и ранее, и ничем особо не заканчивались.

Акция протеста против ограничения полномочий НАБУ и САП (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Самое большое внимание, говорят участники встречи, Зеленский уделил теме гарантий безопасности и завершению войны. В частности, депутатам было сказано о том, что в финализации любых мирных процессов парламент будет принимать участие, для их большей легитимности.

"В целом месседж я понимаю так: мы сейчас не проигрываем войну, но вы как депутаты, должны перестать заниматься фигней и разборками, а вместо этого – помогать армии. Иначе если мы будем проигрывать военным путем, то тогда вам, вместе со всеми, придется принимать тяжелые решения", – объясняет РБК-Украина один из участников встречи.

По его словам, при всем понимании, что президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак сейчас полностью поглощены вопросами гарантий безопасности, опций окончания войны, удержанием США в орбите украинских союзников и подобными глобальными темами, первых лиц страны все же будут пытаться как-то стимулировать обращать внимание и на парламент, на депутатов с их локальными проблемами. Потому что без Рады все равно не обойтись.

По мнению одного из собеседников РБК-Украина среди "слуг", больше всего в выигрыше после состоявшейся встречи оказался глава фракции Давид Арахамия: мол, он наглядно показал президенту, с каким депутатским материалом ему приходится иметь дело – то есть, ожидать от таких парламентариев грандиозных свершений точно не приходится. Другой слуга возражает: вопросы как раз могут быть к Арахамии, раз он не может нормально наладить работу парламентского механизма, после шести лет работы.

Монобольшинство без партнеров

Хотя после истории с НАБУ и САП "Слуга народа" в парламенте не развалилась, проблем со сбором голосов становится все больше.

"Это, конечно, не турборежим 2019 года, но и не так плохо, как могло бы быть. Но такого, что Мотовиловец (ответственный за сбор голосов нардеп Андрей Мотовиловец, - ред.) написал в чат – и все голосуют, то такого и раньше уже не было, а сейчас вообще нет", – рассказывает один из депутатов от СН.

Монобольшинство само по себе давно уже существует только на бумаге, но ранее фракция "слуг" обычно выдавала на-гора стабильные 180 голосов. Сейчас это ядро усохло примерно до 120-130, остальные 50-60 уже приходится каждый раз "добирать": уговаривать депутатов, объяснять им что-то, выслушивать их встречные пожелания. Занимаются этим руководители парламента, фракции и профильные комитетов, иногда – инициативные нардепы-авторы соответствующих законопроектов.

При этом отдельные "слуги" сетуют РБК-Украина на низкое качество микроменеджемента при голосованиях: следить за тем, чтобы депутаты были в зале во время важных голосований, вовремя предупреждать их об изменениях в повестке дня, не ставить ключевые законопроекты на дни, когда большая часть депутатов находится в командировках и т.д.

Для лучшей координации в Раде даже оживили призабытый "совет коалиции", с участием членов правительства. А во время обсуждения проблемного законопроекта о штрафах министров за неявку в парламент по вызову депутатов родилось и неформальное "правило 133" – если такое количество депутатов выступают за или против какого-то законопроекта, его, соответственно, вносят или не вносят на рассмотрение в зал.

Но несмотря на все эти меры, с голосованиями все равно регулярно случаются проблемы. Главная причина – испортившиеся отношения с депутатскими группами, без помощи которых СН уже давно не может проводить через зал противоречивые законопроекты.

К примеру, группу "Довира" смущало то, как сложно проходил и как долго подписывался законопроект о пошлинах на экспорт сои и рапса, важный для ее членов. В "За майбутнє", особенно после скандала с НАБУ и САП, едва ли не половина депутатов, как рассказали РБК-Украина, хоть завтра готовы сложить мандат.

И даже с осколками ОПЗЖ, которые по понятным причинам демонстрировали лояльность, в последнее время разладились отношения. "У нас исчерпались аргументы для них. Эти все многочисленные дела по ним надо или в суд уже передавать, или закрывать. А если открывать новые, они тогда совсем рассыпятся. У них такие требования, что если их удовлетворить – то это уже будет выглядеть как сотрудничество, а этого у нас никто не хочет", – рассказывает РБК-Украина один из "слуг".

Даже просьбы как-то "помочь" отдельным сидящим ОПЗЖшникам сейчас разбиваются или о железобетонную доказательную базу, или о нежелание вообще кому-то "помогать", рассказывает собеседник, – в свете нынешней войны между силовыми структурами.

Находящийся под арестом нардеп Нестор Шуфрич (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Потому парламент стал проваливать даже такие важные законопроекты, как внедрение образовательно онлайн-приложения "Мрия" или серию проектов, нужных для получения миллиардов европейского финансирования по программе Ukraine Facility.

"Если ничего не поменяется, то вскоре мы сможем голосовать только продление военного положения, бюджет и такие вещи, как ратификация 100-летнего соглашения с Великобританией", – говорит один из топ-"слуг".

Следовательно, иногда даже министрам приходится напрямую договариваться с парламентом о прохождении важных для них законопроектов. К примеру, о публичных электронных реестрах от Минцифры. За эту инициативу проголосовали разные фракции и группы, даже оппозиционеры из "Евросолидарности". "Слуги" же дали лишь 160 голосов.

Кафедра правительства

Начало работы нового правительства во главе с Юлией Свириденко полностью затмил скандал с НАБУ и САП – на этом фоне на ее первые инициативы почти никто не обращал внимание. Сейчас пыль улеглась, и ряд собеседников РБК-Украина уже делает первые выводы о том, поменялось ли что-то в отношениях с Кабмином.

По словам одного из них, коммуникация с Радой стала ощутимо лучше.

"То ли из-за того, что новые люди хотят всем понравится, то ли из-за того, что в правительстве сейчас понимают, что от Рады тоже многое зависит", – говорит он.

Другой собеседник вообще считает, что Свириденко могут готовить в качестве первого номера некой потенциальной провластной политсилы на гипотетических выборах – и с этой целью активно подбирают ей "правильный" имидж.

Пока что Свириденко действительно пытается заручиться симпатией нардепов, делая некоторые символические шаги. К примеру, во время ее поездок в регионы на мероприятие приглашают и местных мажоритарщиков. Возможно, практического результата от этого немного – но зато это дает возможность депутатам почувствовать, что на них кто-то еще обращает внимание.

"Мне правительство сейчас напоминает кафедру в вузе 70-х: есть молодой завкаф, есть студенты, есть аспиранты, есть опытный доцент Шмыгаль", – иронизирует в разговоре с РБК-Украина один из "слуг".

По его словам, пока Кабмин справляется местами получше ожиданий – вероятно потому, что изначально эти ожидания традиционно были невысокими. Хотя те нардепы, которые изначально скептично воспринимали Свириденко-премьера, так и остались при своем мнении.

Премьер-министр Юлия Свириденко (фото: Getty Images)

В частности, депутатов привлекают к обсуждению программ правительства, как в целом, так и по отдельным отраслям, вроде региональной политики. Теперь заинтересованный депутат может не только высказать свое критическое мнение в соцсетях, но и прийти на такую встречу и сделать это лично.

"Есть другая проблема: половина нардепов же не разбирается или не хочет разбираться. "Какие действия министра сейчас окажут влияние на состояние дел в его сфере через год" – да кто вообще такими вопросами задается?!" – говорит один из членов СН.

Выборов не ждать

В разгар скандала с НАБУ и САП много говорилось о "субъектности" парламента, которую он явно потерял (по большому счету, никогда и не имел) и которую сейчас может найти. С одной стороны, тот факт, что 226 "за" на табло уже не появляются по отмашке, можно записать в признак субъектности.

"На самом деле, запрос на эту самую "субъектность" есть только у ряда людей. Многим она не нужна. Чего все хотят – это чуть больше уважения и личной безопасности", – говорит РБК-Украина один из лидеров СН.

Депутатов, как и всех остальных, безусловно, тревожит вопрос собственного будущего. Подавляющее большинство понимает: работать в Раде придется еще неопределенно долго, мандаты сложить не дадут, но рано или поздно их парламентская история закончится. Потому многие завязывают связи с элитами на местах, чтобы потом пройти в облсовет или стать мэром облцентра, кто-то рассчитывает уехать за рубеж послом, немногочисленные реальные специалисты в отдельных областях верят, что им найдется место и в списках на следующие выборы.

Примечательно, что волнующая депутатский народ тема выборов на встрече с Зеленским фактически не обсуждалась. "Какие выборы?!" – воскликнул президент, услышав, что это может быть одной из тем разговора на встрече в ОП, и далее в очередной раз объяснил: условий для проведения выборов нет, идите работайте.

Тем временем, кроме президента и парламента, к концу подходят и каденции мэров и местных советов, избранных в октябре 2020-го. В условиях войны их тоже проводить нельзя. Но, в отличие от полномочий парламента и президента, их функции никак не продлеваются. Вернее, в законодательстве об этом ничего не говорится.

Из-за этого в кулуарах пошли слухи о том, что якобы власть собирается, пользуясь случаем, заменить всех "просроченных" мэров на глав военных администраций, пропустив их через фильтр: лояльные останутся в своих креслах, нелояльных попросят на выход.

Но ряд собеседников РБК-Украина уверяют, что такой сценарий в принципе невозможен, в том числе и после истории с НАБУ и САП. Тема местного самоуправления – фактически, священная для европейцев, потому сейчас закрывать глаза на подобные комбинации они точно не стали бы.

Потому в Раде решили исправить этот законодательный пробел политическим постановлением, которое подтверждает полномочия всех органов местного самоуправления, вплоть до первых послевоенных выборов.

Один из собеседников издания в Раде с небольшим скепсисом относится к такой идее. По его словам, с юридической точки зрения это постановление – не совсем "железный" документ.

"Если какой-то подкованный юрист захочет пойти с ним в суд, чтобы сбить какого-то главу ОТГ или мэра — вопрос, на чью сторону станет суд. И это все равно ставит местное самоуправление в определенную зависимость", – отметил один из нардепов. Впрочем, даже если кого-то и удастся сбить, то выбрать кого-то ему на замену – точно не выйдет.

"У нас такая ситуация, что выборы могут быть, грубо говоря, и через три месяца и через три года", – говорит изданию один из видных "слуг". А покамест Зеленский и депутаты наметили проведение новой, более предметной встречи – уже 6-10 октября.