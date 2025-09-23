Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це

Politico написало, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуга народу" заявив про плани "брати участь у будь-яких виборах, які відбудуться після завершення війни". Однак насправді питання виборів не обговорювалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico та власні джерела.

Так, президент України Володимир Зеленський нібито заявив про намір йти на другий термін під час зустрічі зі "Слугами народу" минулого тижня. Про це написало Politico з посиланням на неназваних нардепів, які були на зустрічі.

Говорили вони з представниками західного ЗМІ "на умовах анонімності через побоювання викликати гнів президента".

Разом з тим, джерела РБК-Україна, які також були на зустрічі з президентом, такі чутки спростовують. За їхніми словами, тема балотування Зеленського на наступних виборах взагалі не підіймалася на зустрічі.

Детальніше про те, що насправді обговорювалося на зустрічі Зеленського з депутатами, а також поточної настрої в парламенті і СН - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу".