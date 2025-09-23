Politico пише про намір Зеленського йти на другий термін: звідки чутки і чи правда це
Politico написало, що президент Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією "Слуга народу" заявив про плани "брати участь у будь-яких виборах, які відбудуться після завершення війни". Однак насправді питання виборів не обговорювалося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico та власні джерела.
Так, президент України Володимир Зеленський нібито заявив про намір йти на другий термін під час зустрічі зі "Слугами народу" минулого тижня. Про це написало Politico з посиланням на неназваних нардепів, які були на зустрічі.
Говорили вони з представниками західного ЗМІ "на умовах анонімності через побоювання викликати гнів президента".
Разом з тим, джерела РБК-Україна, які також були на зустрічі з президентом, такі чутки спростовують. За їхніми словами, тема балотування Зеленського на наступних виборах взагалі не підіймалася на зустрічі.
Детальніше про те, що насправді обговорювалося на зустрічі Зеленського з депутатами, а також поточної настрої в парламенті і СН - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу".
Вибори та війна
Варто зазначити, що українське законодавство забороняє проведення виборів у період воєнного стану. Опитування свідчать, що більшість громадян також не підтримує ідею виборів під час війни.
Нагадаємо, що під час зустрічі з журналістами 20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни.
"Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо", - сказав він.
Раніше глава держави також наголошував, для проведення виборів в Україні потрібне всеосяжне припинення вогню - на полі бою, в небі, на морі.
Додамо, в інтерв'ю РБК-Україна голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначав, що Україна готується до виборів після завершення воєнного стану. За його словами, вони будуть унікальні.