Сколько украинцев доверяют Зеленскому в сентябре: данные КМИС

Украина, Пятница 19 сентября 2025 10:27
Сколько украинцев доверяют Зеленскому в сентябре: данные КМИС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому остается стабильным. Большинство украинцев выступают против выборов во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Доверие к президенту

Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.

По его результатам, 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 34% - не доверяют. Баланс доверия составляет +25%. Для сравнения, в начале августа соответствующие показатели были 58% и 35%.

Нынешний уровень доверия ниже максимума этого года (74% в мае после подписания Соглашения об ископаемых), но все еще выше декабря 2024 года, когда доверие составляло 52%.
Сколько украинцев доверяют Зеленскому в сентябре: данные КМИС

Когда стоит проводить выборы

Социологи также спросили украинцев о целесообразности проведения национальных выборов во время войны.

Доля тех, кто выступает за выборы уже сейчас, даже без прекращения огня, составляет лишь 12% и остается стабильной с марта 2025 года. Зато растет количество респондентов, которые поддерживают проведение выборов после прекращения огня с гарантиями безопасности - с 9% в марте до 22% в сентябре.

Несмотря на это большинство украинцев - 63% - считают, что выборы следует проводить только после окончательного мирного соглашения. В мае так думали 71%, в марте - 78%.
Сколько украинцев доверяют Зеленскому в сентябре: данные КМИС

Комментарий КМИС

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, Владимир Зеленский сохраняет высокое доверие общества, особенно в условиях войны, когда существует потребность в единстве.

В то же время социолог отметил, что треть населения последовательно не доверяют президенту, а часть тех, кто поддерживает его сейчас, могут изменить отношение после завершения войны.

"Сейчас важно сохранять конструктивную дискуссию и осознавать, что главным приоритетом является успешное завершение войны в пользу Украины", - подчеркнул Грушецкий.

Напомним, доверие к Зеленскому немного снизились в августе. Принятие закона об отмене независимости НАБУ могло стоить около 5% рейтинга.

Данные других социологических центров свидетельствуют, что самое высокое доверие украинцев к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который опережает президента.

