В Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ГУР, - источники
Главное управление разведки Минобороны Украины проводит стабилизационные мероприятия в Покровске, Донецкая область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Что предшествовало
Сегодня утром российское Минобороны распространило заявление о том, что войска РФ "пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины" в районе Покровска. Более того, по словам россиян, все 11 человек, которые высадились с вертолета, якобы уничтожены.
Операция ГУР
По словам источника, информация российской пропаганды об уничтожении десанта военной разведки и окружении города - это очередная ложь российских оккупантов.
Напомним, по данным РБК-Украина, воины из Главного управления разведки Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском.
Бои за Покровск
Покровск остается одной из главных целей российских оккупантов - именно там враг сосредоточил свою основную ударную группу.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что в город прорвались российские диверсионные группы.
По данным украинских военных, для попытки окружить Покровскую агломерацию Россия привлекла около 11 тысяч военных.
Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ также обнародовали карту с планами противника по блокированию Покровска.
В то же время российская пропаганда начала распространять фейки о якобы окружении украинских сил в городе. Эту информацию уже успели доложить кремлевскому диктатору Владимиру Путину.
Такие слухи впоследствии опровергли и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, и президент Владимир Зеленский.