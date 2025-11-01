В Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ГУР, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Что предшествовало

Сегодня утром российское Минобороны распространило заявление о том, что войска РФ "пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины" в районе Покровска. Более того, по словам россиян, все 11 человек, которые высадились с вертолета, якобы уничтожены.

Операция ГУР

По словам источника, информация российской пропаганды об уничтожении десанта военной разведки и окружении города - это очередная ложь российских оккупантов.

Напомним, по данным РБК-Украина, воины из Главного управления разведки Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском.