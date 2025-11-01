ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ГУР, - источники

Украина, Суббота 01 ноября 2025 12:51
UA EN RU
В Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ГУР, - источники Иллюстративное фото: в Покровске продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ГУР (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Главное управление разведки Минобороны Украины проводит стабилизационные мероприятия в Покровске, Донецкая область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Что предшествовало

Сегодня утром российское Минобороны распространило заявление о том, что войска РФ "пресекли попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины" в районе Покровска. Более того, по словам россиян, все 11 человек, которые высадились с вертолета, якобы уничтожены.

Операция ГУР

По словам источника, информация российской пропаганды об уничтожении десанта военной разведки и окружении города - это очередная ложь российских оккупантов.

Напомним, по данным РБК-Украина, воины из Главного управления разведки Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском.

Бои за Покровск

Покровск остается одной из главных целей российских оккупантов - именно там враг сосредоточил свою основную ударную группу.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что в город прорвались российские диверсионные группы.

По данным украинских военных, для попытки окружить Покровскую агломерацию Россия привлекла около 11 тысяч военных.

Бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ также обнародовали карту с планами противника по блокированию Покровска.

В то же время российская пропаганда начала распространять фейки о якобы окружении украинских сил в городе. Эту информацию уже успели доложить кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Такие слухи впоследствии опровергли и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, и президент Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война в Украине
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине