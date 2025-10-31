ГУР контратакует россиян под Покровском, чтобы разблокировать логистику, - источники

Воины из Главного управления разведки Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента The Economist Оливера Кэрролла в соцсети X и источники в Силах обороны Украины.

Что написал Кэрролл

По словам Кэрролла, он получил информацию о том, что Главное управление разведки проводит "дерзкое контрнаступление" под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические узлы.

Также он обнародовал видео, на которых можно заметить высадку украинских разведчиков с вертолетов.

New. Hearing Ukraine's military intelligence is conducting a daring counter-offensive near Pokrovsk to reopen key logistics lines. Videos shared with me purport to show a heli drop in areas Russia claims to hold. *Have not been able to verify vids independently. pic.twitter.com/ZGyYfjUD2S — Oliver Carroll (@olliecarroll) October 31, 2025

По словам корреспондента, это происходит в районах, которые, как утверждает Россия, находятся под ее контролем.

Информация от источников

Источники РБК-Украина в Силах обороны подтвердили информацию о контратаке ГУР, а также подлинность видео, которые показал Кэрролл.