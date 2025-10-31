ua en ru
ГУР контратакует россиян под Покровском, чтобы разблокировать логистику, - источники

Покровск, Пятница 31 октября 2025 22:14
ГУР контратакует россиян под Покровском, чтобы разблокировать логистику, - источники Иллюстративное фото: ГУР проводит контратаку под Покровском (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Воины из Главного управления разведки Минобороны Украины проводят контрнаступательную операцию под Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента The Economist Оливера Кэрролла в соцсети X и источники в Силах обороны Украины.

Что написал Кэрролл

По словам Кэрролла, он получил информацию о том, что Главное управление разведки проводит "дерзкое контрнаступление" под Покровском, чтобы разблокировать ключевые логистические узлы.

Также он обнародовал видео, на которых можно заметить высадку украинских разведчиков с вертолетов.

По словам корреспондента, это происходит в районах, которые, как утверждает Россия, находятся под ее контролем.

Информация от источников

Источники РБК-Украина в Силах обороны подтвердили информацию о контратаке ГУР, а также подлинность видео, которые показал Кэрролл.

Бои за Покровск

Напомним, Покровск является приоритетной целью для российских оккупантов. Там враг сосредоточил основную ударную группу.

Еще на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские диверсанты прорвались в город.

По информации украинских военных, россияне для окружения Покровской агломерации привлекли 11 тысяч своих солдат.

Также воины Десантно-штурмовых войск ВСУ показали карту с планами российских оккупантов по окружению Покровска.

К слову, россияне уже начали распространять вбросы о том, что украинские воины окружены в Покровске. В частности, об этом докладывали российскому диктатору Владимиру Путину.

Позже такие слухи опровергал как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, так и президент Украины Владимир Зеленский.

