Военные показали вероятный план России по окружению Покровской агломерации

Военные показали вероятный план противника по окружению Покровской агломерации. Для реализации замысла враг задействовал около 11 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По данным украинских военных, для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник привлек около 11 тысяч человек.

Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

Всего в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг накопил:

около 27 тысяч человек,

около 100 танков,

до 260 боевых бронированных машин,

до 160 орудий и минометов.

Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию. Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 - ранены.

Украинские воины уничтожили 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов различных типов. Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов.

На карте же изображен вероятный план противника по окружению Покровской агломерации.