Военные показали вероятный план России по окружению Покровской агломерации
Военные показали вероятный план противника по окружению Покровской агломерации. Для реализации замысла враг задействовал около 11 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
По данным украинских военных, для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник привлек около 11 тысяч человек.
Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, имеют целью продвинуться на северо-запад и север от Покровска.
Всего в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ враг накопил:
- около 27 тысяч человек,
- около 100 танков,
- до 260 боевых бронированных машин,
- до 160 орудий и минометов.
Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию. Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 - ранены.
Украинские воины уничтожили 1 бронетранспортер, 3 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, 1 мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов различных типов. Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов.
На карте же изображен вероятный план противника по окружению Покровской агломерации.
Россия заявила об окружении войск ВСУ
В воскресенье, 26 октября, российский диктатор Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления объединенной группировки войск. Там его заверили, что на нескольких направлениях ВСУ попали в окружение россиян.
Известно, что речь шла о Покровском и Купянском направлениях.
В тот же день украинский президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию.
"Это полная ложь. И не первая", - сказал он.
Вчера, 28 октября, в ВСУ также опровергли заявления России об окружении Купянска.
Между тем украинские защитники отмечают, что ситуация в районе Покровской агломерации остается сложной. Оккупанты действительно пытаются окружить город, ведут штурмовые действия, применяют дроны и КАБы в попытках прервать логистику Сил обороны.
Самой сложной является ситуация на юге от Покровска, ведь там россияне активно пытаются превратить населенный пункт Зверево в "серую зону".