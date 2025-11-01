ua en ru
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участі ГУР, - джерела

Україна, Субота 01 листопада 2025 12:51
UA EN RU
у Покровську тривають стабілізаційні заходи за участі ГУР
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Головне управління розвідки Міноборони України проводить стабілізаційні заходи у Покровську, Донецька область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Що передувало

Сьогодні вранці російське Міноборони поширило заяву про те, що війська РФ "припинили спробу висадки сил спецоперацій ГУР України" в районі Покровська. Ба більше, за словами росіян, всі 11 осіб, які висадилися з вертольота, нібито знищені.

Операція ГУР

За словами джерела, інформація російської пропаганди про знищення десанту воєнної розвідки та оточення міста - це чергова брехня російських окупантів.

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, воїни з Головного управління розвідки Міноборони України проводять контрнаступальну операцію під Покровськом.

Бої за Покровськ

Покровськ залишається однією з головних цілей російських окупантів - саме там ворог зосередив свою основну ударну групу.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що до міста прорвалися російські диверсійні групи.

За даними українських військових, для спроби оточити Покровську агломерацію Росія залучила близько 11 тисяч військових.

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ також оприлюднили карту з планами противника щодо блокування Покровська.

Водночас російська пропаганда почала поширювати фейки про нібито оточення українських сил у місті. Цю інформацію вже встигли доповісти кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Такі чутки згодом спростували і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, і президент Володимир Зеленський.

