Пока преждевременно говорить о размещении иностранных войск в Украине, - генерал НАТО

На вопрос об иностранном контингенте в Украине генерал НАТО ответил: "Это как минимум преждевременно".

"Мы знаем, что вопрос контингентов поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он все еще находится в зачаточном состоянии", - сказал он.

Глава военного комитета НАТО отмечает, что гарантии безопасности, очерченные политиками, должны определять контекст. Например: на местах, кто решает, были ли нарушения соглашения, кто разрабатывает правила применения военной силы, должен ли контингент только наблюдать или же также защищаться и каким оружием.

"Ничего не определено. В моей области я даже не знаю, есть ли на самом деле доступные войска, и, возможно, кто-то может рассмотреть солдат из стран, не входящих в НАТО. Все открыто. С одним твердым пунктом: НАТО остается преданным защите граждан своих государств-членов, прежде всего", - заявил Драгоне.