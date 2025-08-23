Китай готов направить войска в Украину, но только под мандатом ООН, - Welt
Китай выразил готовность отправить войска в Украину. Но Пекин хочет, чтобы силы были развернуты под мандатом ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Дипломаты ЕС со ссылкой на источники в китайском правительстве заявили изданию, что Китай будет готов развернуть войска в Украине только на основе мандата Организации Объединенных Наций.
В Брюсселе план Пекина восприняли неоднозначно. С одной стороны в ЕС считают, что это может быть привлечение стран Глобального Юга, которые захотят разместить войска для наблюдения за миром.
С другой стороны в ЕС опасения, что Китай захочет шпионить в Украине и "в случае конфликта займет четко пророссийскую позицию вместо нейтральной".
Кроме того, большинство стран ЕС по разным причинам неохотно предоставляет потенциальному контингенту мандат ООН заранее. Италия же настаивает на этом уже несколько месяцев.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, что гарантии безопасности для Украины готова предоставить "коалиция решительных", в которую входят 30 стран. Возглавляют коалицию Великобритания, Франция и Германия.
Страны "коалиции решительных" заявили о готовности развернуть силы сдерживания на территории Украины.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что США будут участвовать в этом процессе, однако ведущую роль должны сыграть европейские страны. Не исключается, что США могут оказать Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности. Но Трамп против отправки американских войск в Украину.
Зато в России заявляют, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Китай не может выступить гарантом, потому что "не помог остановить эту войну с самого начала".