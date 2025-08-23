Поки передчасно говорити про розміщення іноземних військ в Україні, - генерал НАТО

В НАТО вважають, що поки зарано говорити про розміщення іноземного контингенту в Україні. Це питання ще перебуває на початковому етапі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військового комітету НАТО адмірала Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera.
На питання щодо іноземного контингенту в Україні генерал НАТО відповів: "Це як мінімум передчасно".
"Ми знаємо, що питання контингентів порушувалося окремими країнами, можливо, на двосторонній основі. Але, повторюю, воно все ще перебуває в зародковому стані", - сказав він.
Голова військового комітету НАТО зазначає, що гарантії безпеки, окреслені політиками, повинні визначати контекст. Наприклад: на місцях, хто вирішує, чи були порушення угоди, хто розробляє правила застосування військової сили, чи повинен контингент лише спостерігати або ж також захищатися і якою зброєю.
"Нічого не визначено. У моїй галузі я навіть не знаю, чи є насправді доступні війська, і, можливо, хтось може розглянути солдатів з країн, що не входять до НАТО. Все відкрито. З одним твердим пунктом: НАТО залишається відданим захисту громадян своїх держав-членів, перш за все", - заявив Драгоне.
Гарантії безпеки для України готова надати "коаліція рішучих", до складу якої входять 30 держав. Країни-учасниці коаліції вже заявили про готовність розгорнути на українській території сили стримування.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон долучиться до гарантій, однак ключова роль у їх реалізації має належати саме європейським державам. Водночас у США не відкидають можливість надання Україні підтримки з повітря, проте Трамп категорично проти відправки американських військових.
У Москві ж наполягають, що до гарантій безпеки має долучитися і Китай. Президент Володимир Зеленський вважає, що Китай не може виступати гарантом.
За даними Welt, Пекін може направити війська в Україну, але лише під мандатом ООН.