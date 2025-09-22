"Похолодание - совсем близко": что будет с погодой в Украине в ближайшие дни

Уже завтра - во вторник, 23 сентября - в некоторых регионах Украины появится "тенденция к похолоданию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды завтра

Согласно информации эксперта, в течение вторника, 23 сентября, погода в Украине в целом "еще побудет теплая, сухая и солнечная".

Температура воздуха, по словам Диденко, составит в течение дня +24+29 градусов по Цельсию.

"В Киеве 23-го сентября ожидается прекрасная погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков", - добавила синоптик.

Между тем тенденция к похолоданию завтра появится:

на северо-западе;

на Волыни;

в Ровенской области.

"Там температура воздуха уже ожидается ниже, +19+22 градуса и даже пройдет дождь. Тот, от атмосферного фронта с запада - карта внизу", - поделилась Диденко.

Атмосферный фронт с запада (карта: facebook.com/tala.didenko)

Она напомнила также, что сегодня - день осеннего равноденствия.

"Уже вот-вот ночи будут удлиняться, мы будем жаловаться на слишком много темноты, на холод, дожди, туманы... Все это будет, но не скоро... Потому что еще впереди много осени, и день еще яркий и красивый, и солнце есть, и холод хотя и подбирается, но еще же будет октябрь", - отметила специалист.

Что будет с погодой в Украине в среду

Со среды, 24 сентября, "начнется более масштабное похолодание, которое охватит постепенно всю Украину".

Диденко отметила, что дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы.

"В Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным. Однако похолодание - совсем близко", - подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что "после +25+27 градусов тепла придут в Украину +13+17 градусов".

"Не замерзните и сегодня-завтра продуктивно грейтесь на прекрасном солнышке", - подытожила синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)