"Похолодание - совсем близко": что будет с погодой в Украине в ближайшие дни

Понедельник 22 сентября 2025 12:26
"Похолодание - совсем близко": что будет с погодой в Украине в ближайшие дни Погода в Украине в ближайшее время может измениться (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Уже завтра - во вторник, 23 сентября - в некоторых регионах Украины появится "тенденция к похолоданию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды завтра

Согласно информации эксперта, в течение вторника, 23 сентября, погода в Украине в целом "еще побудет теплая, сухая и солнечная".

Температура воздуха, по словам Диденко, составит в течение дня +24+29 градусов по Цельсию.

"В Киеве 23-го сентября ожидается прекрасная погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков", - добавила синоптик.

Между тем тенденция к похолоданию завтра появится:

  • на северо-западе;
  • на Волыни;
  • в Ровенской области.

"Там температура воздуха уже ожидается ниже, +19+22 градуса и даже пройдет дождь. Тот, от атмосферного фронта с запада - карта внизу", - поделилась Диденко.

&quot;Похолодание - совсем близко&quot;: что будет с погодой в Украине в ближайшие дниАтмосферный фронт с запада (карта: facebook.com/tala.didenko)

Она напомнила также, что сегодня - день осеннего равноденствия.

"Уже вот-вот ночи будут удлиняться, мы будем жаловаться на слишком много темноты, на холод, дожди, туманы... Все это будет, но не скоро... Потому что еще впереди много осени, и день еще яркий и красивый, и солнце есть, и холод хотя и подбирается, но еще же будет октябрь", - отметила специалист.

Что будет с погодой в Украине в среду

Со среды, 24 сентября, "начнется более масштабное похолодание, которое охватит постепенно всю Украину".

Диденко отметила, что дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы.

"В Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным. Однако похолодание - совсем близко", - подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что "после +25+27 градусов тепла придут в Украину +13+17 градусов".

"Не замерзните и сегодня-завтра продуктивно грейтесь на прекрасном солнышке", - подытожила синоптик.

&quot;Похолодание - совсем близко&quot;: что будет с погодой в Украине в ближайшие дниПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.

Несколько позже, уже 25 августа, во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Между тем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).

Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан, что "в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды".

И уже утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

Читайте также, правда ли, что люди могут "чувствовать" погоду и реагировать на ее изменения.

Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Осень
