"Похолодание - совсем близко": что будет с погодой в Украине в ближайшие дни
Уже завтра - во вторник, 23 сентября - в некоторых регионах Украины появится "тенденция к похолоданию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Чего ждать от погоды завтра
Согласно информации эксперта, в течение вторника, 23 сентября, погода в Украине в целом "еще побудет теплая, сухая и солнечная".
Температура воздуха, по словам Диденко, составит в течение дня +24+29 градусов по Цельсию.
"В Киеве 23-го сентября ожидается прекрасная погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков", - добавила синоптик.
Между тем тенденция к похолоданию завтра появится:
- на северо-западе;
- на Волыни;
- в Ровенской области.
"Там температура воздуха уже ожидается ниже, +19+22 градуса и даже пройдет дождь. Тот, от атмосферного фронта с запада - карта внизу", - поделилась Диденко.
Атмосферный фронт с запада (карта: facebook.com/tala.didenko)
Она напомнила также, что сегодня - день осеннего равноденствия.
"Уже вот-вот ночи будут удлиняться, мы будем жаловаться на слишком много темноты, на холод, дожди, туманы... Все это будет, но не скоро... Потому что еще впереди много осени, и день еще яркий и красивый, и солнце есть, и холод хотя и подбирается, но еще же будет октябрь", - отметила специалист.
Что будет с погодой в Украине в среду
Со среды, 24 сентября, "начнется более масштабное похолодание, которое охватит постепенно всю Украину".
Диденко отметила, что дожди в ближайшее время пока будут концентрироваться на юго-западе Европы.
"В Украину не поднимутся, поэтому и возможный мокрый снег в Карпатах по предварительным прогнозам будет маловероятным. Однако похолодание - совсем близко", - подчеркнула эксперт.
Она уточнила, что "после +25+27 градусов тепла придут в Украину +13+17 градусов".
"Не замерзните и сегодня-завтра продуктивно грейтесь на прекрасном солнышке", - подытожила синоптик.
Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Напомним, 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.
Несколько позже, уже 25 августа, во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).
Между тем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.
В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).
Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан, что "в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды".
И уже утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.
